Manisa'da 1761 Uzman Erbaş Mezun Oldu: Komando Eğitimi Tamamlandı

1761 Uzman Erbaş İçin Mezuniyet Töreni Düzenlendi

Manisa'da, Kırkağaç Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı'nda ''37’nci Dönem Jandarma Uzman Erbaş Komando Temel Kursu Mezuniyet Töreni'' gerçekleştirildi. 1761 uzman erbaş, komando eğitimini başarıyla tamamlayarak mezuniyet heyecanını yaşadı.

Törenin Başlangıcı ve Vali’nin Konuşması

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Manisa Valisi Vahdettin Özkan ve Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Aykut Tanrıverdi, dereceyle mezun olan uzman erbaşlara başarı belgeleri ve ailelerine çeşitli hediyeler takdim etti.

Bröve ve Komando Andı

Mezuniyetin ilerleyen aşamasında, 6 ay süren eğitimi başarıyla bitiren uzman erbaşlar, brövelerini taktılar ve komando andını içerek görevlerinin ciddiyetini vurguladılar. Korgeneral Aykut Tanrıverdi, mezun olan uzman erbaşların Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görev alacaklarını belirtti.

Korgeneral Tanrıverdi’nin Mesajı

Tanrıverdi, genç silah arkadaşlarını tebrik ederek, “Bu evlatlarımız Jandarma, Sahil Güvenlik ve Deniz Kuvvetleri komutanlıklarının birer mensubu olacaklar. Kahraman uzman erbaşlarımız yurdumuzun her köşesinde ülkemizin güvenliği için mücadele edecektir.” ifadelerini kullandı.

Gösteriler ve Duygusal Anlar

Törenin ilerleyen kısımlarında jandarma ekipleri çeşitli gösteriler yaparak katılımcıları bilgilendirdi. Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığına bağlı timler, Jandarma Mehteran Birliği eşliğinde helikopterle gösteri sundu. Uğurlama duasının ardından ise mezuniyet geçişi gerçekleştirildi.

Programın sonunda uzman erbaşların aileleriyle buluşması ise duygusal anlara sahne oldu. Aileler, çocuklarının mezuniyet sevincini paylaşmanın mutluluğunu yaşarken, ülkelerinin güvenliği için yeni bir başlangıç yapan bu genç askerler, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne katılmanın gururunu taşıdılar.

Manisa'da komando eğitimini tamamlayan 1761 uzman erbaş için mezuniyet töreni düzenlendi. Kırkağaç Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı'ndaki "37’nci Dönem Jandarma Uzman Erbaş Komando Temel Kursu Mezuniyet Töreni" saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Manisa'da komando eğitimini tamamlayan 1761 uzman erbaş için mezuniyet töreni düzenlendi. Kırkağaç Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı'ndaki "37’nci Dönem Jandarma Uzman Erbaş Komando Temel Kursu Mezuniyet Töreni" saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.