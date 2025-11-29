Manisa'da 700 Kişiye Suç Önleme Eğitimi

Manisa'da 700 kişiye suç önleme ve farkındalık eğitimi

Emniyet ekiplerinin okullarda yürüttüğü bilinçlendirme çalışması tamamlandı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda il merkezindeki 4 okulda öğretmen, öğrenci ve velilere yönelik kapsamlı eğitim çalışmaları gerçekleştirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele ve Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlükleri tarafından yürütülen faaliyetlerin amacı, gençlerin suçlardan uzak tutulması ile maddi ve manevi zarar görmelerinin önlenmesidir.

'En iyi narkotik polisi anne', 'Bilinçli gençlik bilinçli gelecek' ve 'Bir kural bir ömür' projeleri kapsamında 24-28 Kasım 2025 tarihleri arasında Borsa İstanbul Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Dündar Çiloğlu Anadolu Lisesi, Çukurova Kimya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Fatih Anadolu Lisesi'nde toplam 700 kişiye eğitim verildi.

Emniyet yetkilileri, gençlerin güvenli bir geleceğe sahip olması için bilgilendirme faaliyetlerinin aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.

