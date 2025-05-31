Manisa'da Dünya Tütünsüz Günü Etkinliği

Manisa'da Tütünsüz Günü Farkındalığı

Yeşilay Manisa Şubesi, Dünya Tütünsüz Günü dolayısıyla farkındalık etkinliği düzenledi. Manisa İl Sağlık Müdürlüğü ve ilçe sağlık müdürlükleri ile iş birliği içerisinde gerçekleştirilen etkinlik, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda yapıldı.

Etkinlikte Dikkat Çeken Noktalar

Etkinliğe, Manisa İl Sağlık Müdürü Mehmet Fatih Zeren ve Yeşilay Manisa Şube Başkanı Barış Kamiloğlu da katıldı. Sigaranın zararlarının vurgulandığı bu önemli etkinlikte, vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtıldı ve tütün bağımlılığıyla mücadelede atılabilecek adımlar üzerinde duruldu.

Sağlık Müdürü'nden Önemli Mesajlar

Etkinlikte konuşan İl Sağlık Müdürü Zeren, tütün kullanımının önlenmesi adına gerçekleştirilen tüm faaliyetlerin büyük önem taşıdığını belirtti. Özellikle gençlerin bu konuda bilinçlendirilmesi gerektiğini ifade eden Zeren, gelecekte sağlıklı nesiller için bu bilincin şart olduğunu vurguladı.

Barış Kamiloğlu'ndan Teşvik Edici Girişimler

Yeşilay Şube Başkanı Barış Kamiloğlu ise, tütün ürünlerinin insan sağlığını olumsuz etkileyen yanlarına dikkat çekti. Ayrıca, sigarayı bıraktığını ifade eden bir vatandaşa gönüllü yeleği hediye ederek, bu davranışın toplum için bir örnek teşkil ettiğini belirtti.

Yeşilay Manisa Şubesi, Dünya Tütünsüz Günü dolayısıyla farkındalık etkinliği düzenledi. Manisa İl Sağlık Müdürlüğü ve ilçe sağlık müdürlükleri iş birliğiyle 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe Yeşilay Manisa Şube Başkanı Barış Kamiloğlu (sağ 5) da katıldı.

Yeşilay Manisa Şubesi, Dünya Tütünsüz Günü dolayısıyla farkındalık etkinliği düzenledi. Manisa İl Sağlık Müdürlüğü ve ilçe sağlık müdürlükleri iş birliğiyle 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe Yeşilay Manisa Şube Başkanı Barış Kamiloğlu (sağ 5) da katıldı.