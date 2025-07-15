Manisa'da Feci Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Manisa'nın Demirci ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir kişi hayatını kaybetti, dört kişi yaralandı. S.Ö.'nün kullandığı 45 RH 926 plakalı otomobil, Demirci-Salihli kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaca çarptı.

Kaza sonrası olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı inceleme neticesinde İbrahim Narfidan'ın kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan diğer dört kişi ise Demirci Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.