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Manisa'da Feci Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Manisa'nın Demirci ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Olayın detayları ve kurtarma çalışmaları haberimizde.

Yayın Tarihi: 15.07.2025 17:57
Güncelleme Tarihi: 15.07.2025 17:57
Manisa'da Feci Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Manisa'da Feci Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Manisa'nın Demirci ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir kişi hayatını kaybetti, dört kişi yaralandı. S.Ö.'nün kullandığı 45 RH 926 plakalı otomobil, Demirci-Salihli kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaca çarptı.

Kaza sonrası olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı inceleme neticesinde İbrahim Narfidan'ın kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan diğer dört kişi ise Demirci Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi...

Manisa'nın Demirci ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi...

Manisa'nın Demirci ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

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