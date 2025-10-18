Manisa'da FETÖ Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı

Manisa'da düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 10 zanlıdan 3'ü tutuklandı; tutuklular arasında meslekten ihraç edilen komiser ve iki mühendis bulunuyor.

Operasyon ve gözaltılar

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Şehzadeler, Yunusemre, Akhisar ve Kırkağaç ilçelerinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince dün düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklananların kimlikleri

Tutuklananların arasında meslekten ihraç edilen bir komiser ile kentte bir fabrikada çalışan iki mühendis bulunduğu öğrenildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi.

