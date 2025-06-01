Manisa'da Kiraz Yeme Yarışması: 10 Dakikada 2 Kilo 592 Gram Kiraz Yiyen Kazandı

Manisa'da Kiraz Yeme Yarışması Heyecanı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde gerçekleştirilen kiraz yeme yarışması, bu yıl yine büyük bir katılımla düzenlendi. Uluderbent Mahallesi'nde organize edilen kiraz festivali çerçevesinde yapılan yarışmada, 26 yarışmacı çarpıcı bir mücadele sergiledi.

Yarışmayı Kazanan Dursun Gökçen

Yarışmacılar, 10 dakikada en fazla kirazı yemek için kıyasıya yarıştı. Dursun Gökçen, 2 kilo 592 gram kiraz yiyerek birinciliği elde etti. Adem Gökçen, 2 kilo 554 gram ile ikinci olurken, Tugay Okay da 2 kilo 330 gram kiraz yiyerek üçüncülüğü kazandı.

Dereceye giren yarışmacılara, birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülleri olarak altın verildi. Birinciye yarım, ikinciye çeyrek, üçüncüye ise gram altın ödülü takdim edildi.

Başkan Öküzcüoğlu'ndan Açıklamalar

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, yarışma sonrası yaptığı konuşmada, Uluderbent'in kirazlarla ünlü olduğunu belirterek; "Kirazımızı ön plana çıkarmak için her sene kiraz festivalini yapıyoruz. Sadece kiraz değil, meyve ve sebzenin her türlüsü burada yetişiyor." dedi.

Dursun Gökçen'in Dilekleri

Birinciliği elde eden Dursun Gökçen, duyduğu gururu dile getirerek, gelecek yıllarda yarışma süresinin 5 dakikaya düşürülmesini talep etti.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen kiraz yeme yarışında, birinciliği 10 dakikada 2 kilo 592 gram kiraz yiyen yarışmacı kazandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen kiraz yeme yarışında, birinciliği 10 dakikada 2 kilo 592 gram kiraz yiyen yarışmacı kazandı.