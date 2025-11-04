Manisa'da Motosiklet ve Film Cam Denetimi — 2 bin 243 Araçta 1,5 Milyon TL Ceza

Manisa'da Motosiklet ve Film Cam Denetimi: 2 bin 243 Araç Kontrol Edildi

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik ekiplerince 01-02 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen "Motosiklet ve Film Cam Denetimi" kapsamında 2 bin 243 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Yapılan açıklamada denetimlerde 1,5 milyon TL’den fazla idari para cezası kesildiği ve 27 aracın trafikten men edildiği bildirildi. Denetimler sonucunda toplam 576 araç ve sürücüye işlem yapıldığı, uygulanan idari para cezanın daha detaylı olarak 1 milyon 548 bin 88 TL olduğu belirtildi.

Denetim Kapsamı ve İstatistikler

Açıklamada işlemlerin dağılımı şu şekilde aktarıldı: plaka eksikliği kapsamında 11, cam filmi kapsamında 21, muayenesiz araç kapsamında 38, ehliyetsiz sürücü kapsamında 29, yetersiz ehliyet kapsamında 11, yaya yollarında motosiklet sürmek kapsamında 14, kask takmamak kapsamında 362 ve diğer kanun maddelerine göre 90 işlem uygulandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bu denetimlerle trafik güvenliğinin artırılmasının hedeflendiği ve kurallara uymayan sürücülere karşı etkin denetimlerin süreceği bilgisi verildi.

