Manisa'da Tarihi Eser Operasyonu: 54 Parça Ele Geçirildi

Manisa'daki Tarihi Eser Kaçakçılığına Geçit Yok!

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, bir evde yapılan aramada 54 parça tarihi eser ele geçirildi.

Şüpheli M.A.'ya Baskın Yapıldı

Yapılan baskında, takip edilen şüpheli M.A. (77) isimli kişinin adresinde tarihi eser niteliğinde 47 metal obje, 2 mermer figür, bir vazo, bir metal kase ve 3 farklı obje bulundu. Elde edilen eserlerin, bölgedeki tarihi değerlerin korunması açısından önemli bir başarı olarak değerlendiriliyor.

Adli İşlem Başlatıldı

Ele geçirilen eserlerle ilgili olarak, şüpheli M.A. hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. Bu tür operasyonların devam edeceği ve tarihi eser kaçakçılığının önüne geçilmesi için gerekli önlemlerin alınacağı vurgulandı.

Manisa'da gerçekleştirilen bu operasyon, tarihi eserlerin korunmasına yönelik toplumda farkındalığın artması ve yasal süreçlerin etkin bir şekilde uygulanması açısından önemli bir adım olarak öne çıkmaktadır.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde evde yapılan aramada 54 parça tarihi eser ele geçirildi.