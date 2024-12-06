Manisa'da Trafik Kazası: 6 Yaralı

Manisa'da Korkunç Kaza!

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kamyonet ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu toplamda 6 kişi yaralandı. Olay, Mehmet Ali Yılmaz (29) yönetimindeki 34 FDG 765 plakalı kamyonetin, Onur Çelik'in (30) kullandığı 35 YV 699 plakalı hafif ticari araç ile çarpışmasıyla meydana geldi.

Olay Yerine Hızla Müdahale

Kaza sonrası olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri hızla sevk edildi. Yaralıların arasında sürücülerin yanı sıra Okan Akar (28), Murat Yağız (27), Eyüp Sayan (27) ve İdris Alu (35) da yer aldı.

Ağır Yaralılar Hastaneye Sevk Edildi

Tüm yaralılar Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak durumu ağır olan sürücülerden Onur Çelik, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edildi.

Yetkililer, kazanın nedenine dair soruşturma başlattı.