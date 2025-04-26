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Manisa'da Viyadük İnşaatında Çökme: 9 İşçi Yaralandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde viyadük inşaatında meydana gelen çökme sonucu 9 işçi yaralandı. Yaralıların durumu iyi.

Yayın Tarihi: 26.04.2025 22:02
Güncelleme Tarihi: 26.04.2025 22:02
Manisa'da Viyadük İnşaatında Çökme: 9 İşçi Yaralandı

Manisa'da Viyadük İnşaatında Çökme Olayı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, Gümüşçay Mahallesi'nde yapımı süren bir viyadük inşaatında çökme meydana geldi. Olay sonucunda 9 işçi yaralandı.

Olayın Detayları

Çökme, viyadüğün temel inşaatı sırasında gerçekleşti. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine hızla çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralı işçiler, ambulanslarla Manisa'daki hastanelere kaldırıldı. Edinilen bilgilere göre, yaralıların hayati tehlikesi bulunmamaktadır.

Soruşturma Başlatıldı

Olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldığı bildirildi. Gelişmeler dikkatle takip edilecektir.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir viyadük inşaatında meydana gelen çökme sonucu 9 işçi yaralandı....

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir viyadük inşaatında meydana gelen çökme sonucu 9 işçi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

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