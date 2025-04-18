Manisa'da Zirai Dondan Etkilenen Üzüm Bağları İncelendi

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde zirai dondan etkilenen üzüm bağlarını inceledi. Gizligider, üreticilerle bir araya gelerek son durumu değerlendirdi.

Gizligider, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çiftçilere "geçmiş olsun" dileklerini ileterek, şu ifadeleri kullandı: "Son yılların en büyük afetini yaşadık." Manisa'nın tarım sektöründeki rolüne dikkat çekerek, kentte toplam 877 bin 598 dekar alanda üzüm üretimi yapıldığını aktardı.

Yaşanan zirai don felaketine değinen Gizligider, "10 Nisan'da gece 01.00 ile sabah 08.00 arasında hava sıcaklığı bazı bölgelerde sıfırın altında 3 dereceye kadar düştü." dedi. Saruhanlı'nın en yoğun zararın yaşandığı bölge olduğunu belirten Gizligider, "Gediz Nehri'ne yakın, çukur ve soğuk hava akımının biriktiği bölgelerde daha yoğun raporlama mevcut." ifadelerine yer verdi.

İlk tespitlere göre, 812 bin 681 dekar alanda 36 bin 738 üreticinin dondan etkilendiğini belirten Gizligider, Manisa'daki çiftçilerin don sigortası yaptırma oranının yüzde 54 ile Türkiye ortalamasının oldukça üzerinde olduğunu vurguladı.

Azami zarar önlemleri için devletin tüm gücüyle çiftçilerin yanında olduğunu vurgulayan Gizligider, "Üreticilerimize, ürünlerini TARSİM ile sigortalatmalarını öneriyoruz." diyerek farkındalığın artması gerektiğine dikkat çekti.

Gizligider ayrıca, devletin tarımsal destekleri artırdığını ve özellikle sisleme, pervane ve gölgeleme ekipmanlarına destek sağladıklarını aktardı. "Kırsal kalkınma destekleri yüzde 50'ye kadar devlet tarafından karşılanmaktadır." dedi.

Gizligider, "Bununla birlikte, bu tür felaketlerin tekrar yaşanmaması için hazırlıklı olmalıyız. Yeni bir düzen ve iklimle karşı karşıyayız." diyerek sözlerini tamamladı.

İnceleme ziyaretinde, Manisa Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Manisa Milletvekilleri ve diğer yetkililer de eşlik etti.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider (ortada), Manisa'nın Saruhanlı ilçelerinde zirai dondan etkilenen üzüm bağlarında incelemelerde bulundu. Saruhanlı'daki don zararının görüldüğü üzüm bağlarını gezen Gizligider, üreticilerden ve il tarım müdürlüğü yetkililerinden bilgi aldı, tespitleriyle ilgili gazetecilere açıklama yaptı.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider (ortada), Manisa'nın Saruhanlı ilçelerinde zirai dondan etkilenen üzüm bağlarında incelemelerde bulundu. Saruhanlı'daki don zararının görüldüğü üzüm bağlarını gezen Gizligider, üreticilerden ve il tarım müdürlüğü yetkililerinden bilgi aldı, tespitleriyle ilgili gazetecilere açıklama yaptı.