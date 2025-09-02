Manisa Demirci'de iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

Kaza ve müdahale

Manisa'nın Demirci ilçesinde, Demirci-Salihli kara yolu Yeşildere mevkisinde meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı. Çarpışma sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

45 ALD 361 plakalı otomobili sürücüsü Mustafa Vurucu yönetiyordu. Diğer araç, sürücüsü Yusuf Duman olan 45 ADP 573 plakalı otomobildi. Kazada 45 ADP 573 plakalı araçta yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yapılan incelemede sürücü Yusuf Duman ile yolculardan Süleyman Bilgin ve Orman İşletme Müdürlüğü personeli Ali Balcı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan Mustafa Vurucu ile Harun Duman, sağlık ekiplerince Demirci Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kamera kaydı

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

