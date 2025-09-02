DOLAR
41,15 -0,04%
EURO
48,05 0,42%
ALTIN
4.607,05 -0,22%
BITCOIN
4.535.077,97 -1,33%

Manisa Demirci'de iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

Manisa'nın Demirci ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı; kaza anı güvenlik kamerasına kaydedildi.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 10:10
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 10:26
Manisa Demirci'de iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

Manisa Demirci'de iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

Kaza ve müdahale

Manisa'nın Demirci ilçesinde, Demirci-Salihli kara yolu Yeşildere mevkisinde meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı. Çarpışma sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

45 ALD 361 plakalı otomobili sürücüsü Mustafa Vurucu yönetiyordu. Diğer araç, sürücüsü Yusuf Duman olan 45 ADP 573 plakalı otomobildi. Kazada 45 ADP 573 plakalı araçta yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yapılan incelemede sürücü Yusuf Duman ile yolculardan Süleyman Bilgin ve Orman İşletme Müdürlüğü personeli Ali Balcı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan Mustafa Vurucu ile Harun Duman, sağlık ekiplerince Demirci Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kamera kaydı

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Manisa'nın Demirci ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi...

Manisa'nın Demirci ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi...

İLGİLİ HABERLER

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

TPF'den Zincir Marketlere Pazar Günü Kapatma Önerisi

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma
2
Manisa Demirci'de iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
3
Muğla'da Belediye Başkanının Ailesine Yanıcı Madde Atan 2 Şüpheli Yakalandı
4
MEB, "Güvenle Yaşamak: Erdemlerden Eylemlere" Bülteniyle Şiddetle Mücadeleye Vurgu
5
Türkiye, AGİT Minsk Grubu'nun Kapatılmasını Memnuniyetle Karşıladı
6
Mersin'de 3 milyon 542 bin uyuşturucu hap ele geçirildi: 8 zanlı adliyede
7
Alışveriş Bağımlılığı Artıyor: Uzmanlar 'Tedavi Şart' Diyor

TPF'den Zincir Marketlere Pazar Günü Kapatma Önerisi

TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı