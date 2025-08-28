Manisa Demirci'de Trafik Kazası: 7 Yaralı

Demirci-Salihli kara yolunda iki otomobil çarpıştı

Manisa'nın Demirci ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk olmak üzere 7 kişi yaralandı.

Demirci-Salihli kara yolunda Mustafa Uysal (42) yönetimindeki 45 PB 573 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 35 PC 104 plakalı ve Gülcan Büber (41) idaresindeki otomobille çarpıştı.

Kazanın ardından alev alan Uysal'a ait otomobildeki yangın, çevredekilerin müdahalesiyle söndürüldü.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Sibel (41), Arda (15) ve Eda Uysal (10) ile Ömürcan (46) ve Muhammed Bozyiğit (8) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar Demirci Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Demirci Kaymakamı Fatih Bayram ile Belediye Başkanı Erkan Kara, kaza yerinde yaralıların durumu hakkında bilgi aldı.

Kazanın, Uysal'ın hatalı sollama yapması sonucu meydana geldiği öne sürüldü.

