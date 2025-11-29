Manisa Muradiye OSB'ye Yeni Yaşam Dokunuşu: Peyzaj ve Aydınlatma

Muradiye OSB, 27 dükkan arkasındaki peyzaj alanına enerji tasarruflu aydınlatma ve düzenlemelerle estetik ve güvenli bir sosyal alan kazandırdı.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 15:35
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 15:35
Manisa Muradiye OSB'ye Yeni Yaşam Dokunuşu: Peyzaj ve Aydınlatma

Manisa Muradiye OSB'ye Yeni Yaşam Dokunuşu

Peyzaj ve aydınlatma çalışması bölgeyi dönüştürdü

Manisa Muradiye Organize Sanayi Bölgesi, hizmet destek alanları içerisinde yer alan 27 dükkanın arkasındaki geniş peyzaj alanında tamamladığı ışıklandırma çalışmasıyla bölgeye yeni bir yaşam dokunuşu kazandırdı.

Sanayi bölgesi ile konutları birbirinden ayıran geçiş alanı, yapılan peyzaj düzenlemeleri ve modern aydınlatma sistemi sayesinde hem daha estetik hem de daha güvenli bir görünüme kavuştu.

Muradiye OSB yönetimi tarafından planlanan çalışma kapsamında yürüyüş yollarına enerji tasarruflu aydınlatmalar yerleştirildi. Yeşil alanların görünürlüğünü artıran ışıklandırmalarla gece kullanım konforu üst seviyeye çıkarıldı. Bölgenin çehresini değiştiren düzenleme, özellikle akşam saatlerinde bu alanı kullanan vatandaşlardan tam not aldı.

Peyzaj alanının yenilenmesiyle birlikte sanayi-konut sınırında daha canlı, ferah ve güvenli bir sosyal alan oluştu. Ailelerin, çalışanların ve bölge sakinlerinin günün her saatinde güvenle faydalanabileceği bir çevre ortaya çıkarken, Muradiye OSB’nin yaşam kalitesini artırmaya yönelik yatırımları bir kez daha dikkat çekti.

Yönetimden açıklama

Muradiye OSB Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık, yapılan çalışmalarla ilgili, "Sınırımızdaki konutlara verdiğimiz sözü tutuyoruz. Sosyal yaşam ve sanayinin bir arada mutlu olacağı örnek bir bölge oluşturuyoruz. 2,5 kilometre hat bittiğinde yeme-içme ve alışverişin yapıldığı önemli markaların olduğu, Manisa’nın yeni ve modern uğrak yeri olacak." dedi.

Başkan Kıvırcık ayrıca, bölge sakinlerinden gelen olumlu geri dönüşlerin kendileri için önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu da belirterek çalışmaların artarak devam edeceğinin altını çizdi.

