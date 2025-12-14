Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay hayatını kaybetti

Gülşah Durbay, 14 gündür tedavi gördüğü kolon kanseri ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle 14 Aralık 2025 tarihinde Manisa Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. 37 yaşındaki Durbay, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayı olarak Manisa'nın merkez ilçesi Şehzadeler Belediye Başkanı seçilmiş; Manisa'nın ilk kadın belediye başkanı unvanını taşımıştı.

Tedavi süreci

Başkan Durbay, 2024 yılının Nisan ayında göreve başladı. 2 Ağustos 2024 tarihinde geçirdiği bağırsak operasyonunun ardından 4 Eylül 2024 tarihinde kendisine kolon kanseri teşhisi konuldu ve kemoterapiye başladı. Rahatsızlığına rağmen görevine devam etmeye çalışan Durbay, sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine 1 Aralık 2025 tarihinde yoğun bakıma alındı ve yapılan tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Durbay bekardı.

Hastane ve kamuoyuna yapılan açıklamalar

Başkan Durbay'ın vefat haberi sonrası çok sayıda Manisalı hastaneye akın etti. Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Serkan Saka, durumu şu sözlerle paylaştı:

'1 Aralık 2025 tarihinde yatırmış olduğumuz Şehzadeler Belediye Başkanımız Gülşah Durbay’ı 14 Aralık pazar günü 20.00’da hayata veda etti. Bu 14 günlük sürecin 13 günü yoğun bakımımızda takip ettik. Bugün 19.00 civarında kalbi durdu. 1 saatlik müdahalemize rağmen yanıt vermedi. Multi organ yetmezliği, metastatik kolon kanseri ve multi organ yetmezliği ile biz takip ettik. Tıbben ne gerekiyorsa yaptık ama buraya kadarmış. Tüm Manisa’nın, tüm Şehzadeler’in, tüm sevenlerin başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Tüm Manisalıların başı sağ olsun.'

Manisa İl Sağlık Müdürü Mehmet Fatih Zeren da 'Özellikle ailesine, ardından tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Allah rahmetiyle muamele etsin inşallah. Allah cennetine kabul etsin.' ifadelerini kullandı.

CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, yapılan destekler için teşekkür ederek planlanan törene ilişkin şunları söyledi:

'Günlerce burada bizi yalnız bırakmadınız. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Maalesef çok üzgünüz. Hepimiz çok üzgünüz. Tüm Manisa’nın, tüm Türkiye’nin başı sağ olsun. Resmi açıklamaları yani cenaze ile ilgili diğer açıklamaları da büyük ihtimalle az sonra gruplardan da paylaşacağız. Basına da geçeceğiz. Ama bir aksilik olmazsa 11.00 gibi Şehzadeler Belediyesi’nde bir tören düşünüyoruz. Sonrasında da öğlen namazını düşünüyoruz ama yine de Sayın Genel Başkanımızla konuşup daha sonra net bir açıklamayı basına da geçeceğiz.'

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ise 'Allah rahmet eylesin. Başımız sağ olsun. Milletimizin başı sağ olsun. Çok güçlü bir kadındı. Çok güçlü bir insandı. Ne yazık ki kaybettik kendisini. Hepimiz çok üzüldük. Yapacak bir şey yok. Hepimizin başı sağ olsun.' dedi.

Cenaze programı

Cenaze töreni programı açıklandı: 15 Aralık Pazartesi günü saat 11.00'de Şehzadeler Belediyesi önünde tören düzenlenecek; törenin ardından Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda öğle namazını müteakip cenaze namazı kılınacak. Durbay'ın cenazesi, doğup büyüdüğü Şehzadeler'in Koldere Mahallesi'nde toprağa verilecek.

Manisa'da iki başkan kaybı

Manisa, 2024 Yerel Seçimleri sonrasında göreve gelen iki CHP’li belediye başkanını kısa süre içinde kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'dan önce, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek (48) de 9 Haziran 2025 tarihinde hayatını kaybetmişti. Zeyrek, havuz motoru arızasına müdahale sırasında elektrik akımına kapılarak ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede vefat etmişti. Bu iki kayıp, kentte siyaset ve toplum camiasında derin üzüntüye neden oldu.

Tüm Manisa'ya ve Durbay'ın sevenlerine başsağlığı dileriz.

