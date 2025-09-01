DOLAR
Manisa Soma'da Kaçak Kazı Operasyonu: 10 Şüpheli Suçüstü Yakalandı

Manisa'nın Soma ilçesinde jandarma operasyonunda kaçak kazı yaptığı iddia edilen 10 şüpheli suçüstü yakalandı; 66 eser ve kazı ekipmanları ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 16:49
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 17:04
Jandarma ekipleri izinsiz kazıyı bastı

Manisa'nın Soma ilçesinde, Soma İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ihbar üzerine başlattığı çalışmada kaçak kazı yaptıkları öne sürülen kişiler suçüstü yakalandı.

Operasyonda baskın anında yakalanan 10 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Olay yerinde yapılan aramalarda, yakın döneme ait olduğu değerlendirilen 66 eser ile birlikte kazıda kullanılan 1 projektör, 2 hilti ve bir jeneratör ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatılırken, ekipler izinsiz ormana giriş nedeniyle de şüphelilere idari para cezası uyguladı.

Jandarma yetkilileri, soruşturmanın sürdüğünü ve ele geçirilen eserlerin incelenmek üzere ilgili birimlere teslim edildiğini bildirdi.

