Mansur Yavaş: "Seçimlerin sonucu hakkında hiçbir tereddüdümüz yoktur"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için eşi Nursen Yavaş, kayınvalidesi, kızları, damatları ve torunlarıyla birlikte oy kullanmak üzere Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne gitti.

Yavaş, eşi ve torunuyla birlikte "4101" numaralı sandığa oy attı. Ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yavaş, "Seçimlerin sonucu hakkında hiçbir tereddüdümüz yoktur, inşallah akşam saat dokuzdan sonra belediyenin bahçesinde buluşmak üzere." şeklinde konuştu.



