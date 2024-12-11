Maori Liderleri, Kral Charles’a Açık Mektup Gönderdi

Maori Liderlerden Kral Charles’a Çağrı

Yeni Zelanda'da 80'den fazla Maori kabilesinin temsilcileri, İngiltere Kralı III. Charles’a açık bir mektup göndererek hükümetin Maori politikalarına müdahale etmesi için çağrıda bulundu. Guardian'ın haberine göre, Maori kabile liderlerinden oluşan Ulusal Iwi Başkanlar Forumu, hükümetin Maori halkını olumsuz etkileyen uygulamalarına dur demek amacıyla bu mektubu kaleme aldı.

1840’ta İmzalanan Antlaşma Vurgusu

Liderler, hükümetin Maori halkının haklarına yönelik ihlallerde bulunduğunu savunarak, Kral Charles’tan Yeni Zelanda hükümetinin 1840 yılında imzalanan Waitangi Antlaşması’ndaki taahhütlere sadık kalmasını sağlamasını talep etti. Mektupta, hükümetin Maori dilinin kullanımını kısıtlama çabaları, sağlık sistemindeki eşitsizlikler ve Maori haklarına saldıran yasaların varlığı eleştirilerek, hükümetin antlaşmaya karşı bir taarruz içinde olduğu belirtildi.

Maori Halkının Endişeleri

Ngati Wai Kabilesi Başkanı Aperahama Edwards, Maori halkının sorunlarının çözümsüz kalmasından yorulduğunu dile getirerek, “184 yıldır hükümetin iyi niyetine bel bağladık ancak bu karşılık bulmadı. Artık bu sorunları Kral Charles’ın dikkatine sunma zamanı geldi.” dedi.

Ulusal Iwi Başkanlar Forumu’ndan Açıklama

Mektubun yazılmasına öncülük eden Ulusal Iwi Başkanlar Forumu Başkanı Margaret Mutu, hükümetin politikalarının Waitangi Antlaşması’na aykırı olduğunu vurgulayarak, “Kral Charles’ın hükümete antlaşma yükümlülüklerini hatırlatmasını umuyoruz.” ifadesini kullandı. Forum tarafından kaleme alınan iki sayfalık mektupta, Kral Charles’ın Kraliçe Victoria’nın soyundan gelen biri olarak antlaşma taahhütlerini koruma sorumluluğu da belirtildi.

Yeni Zelanda Hükümeti ve Antlaşma İlkeleri Yasa Tasarısı

Kasım 2023’te göreve gelen Başbakan Christopher Luxon'un liderliğindeki koalisyon hükümeti, Maorileri ilgilendiren bazı politikaların değiştirileceğini duyurdu. Bu değişikliklerden biri, Maoriler arasında büyük tepki çeken “Antlaşma İlkeleri Yasa” tasarısı oldu. Mutu, tasarının yürürlüğe girmesi durumunda Waitangi Antlaşması'nın “ortadan kalkarak beyaz üstünlüğünü savunan bir rejimle değiştirileceğini” belirtti.

Protestolar ve Tepkiler

Yaklaşık 40 bin kişinin katılımıyla düzenlenen 9 günlük protestolarda Maoriler, haka dansları eşliğinde “tasarıyı geri çek” sloganları atarak tepkilerini göstermişti.