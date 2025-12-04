Mardin Artuklu'da Park Halindeki Otomobilde Yangın Söndürüldü

Artuklu ilçesi Yalım Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilde çıkan yangın, kısa sürede müdahale edilerek kontrol altına alındı.

Olay ve müdahale

Edinilen bilgiye göre, park halinde bulunan 47 T 0075 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü.

Hasar ve soruşturma

Yangında ölen ya da yaralanan olmadı, ancak araçta maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.

