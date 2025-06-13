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Mardin'de 17. Yeşilli Uluslararası Kültür Sanat ve Kiraz Festivali Başladı

Mardin'in Yeşilli ilçesinde 17. kez düzenlenen festival, kültürel etkinliklerle başladı ve Gazze için bağış toplama amacı taşıyor.

Yayın Tarihi: 13.06.2025 23:06
Güncelleme Tarihi: 13.06.2025 23:06
Mardin'de 17. Yeşilli Uluslararası Kültür Sanat ve Kiraz Festivali Başladı

Mardin'de 17. Yeşilli Uluslararası Kültür Sanat ve Kiraz Festivali Başladı

Mardin'in Yeşilli ilçesinde bu yıl 17'ncisi düzenlenen "Yeşilli Uluslararası Kültür Sanat ve Kiraz Festivali" büyük bir coşkuyla başladı. Kaymakamlık ve belediye iş birliğiyle organize edilen festival, üç gün boyunca çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Açılış Törünü Renklendiren Etkinlikler

Festivalin açılışı, ilçe meydanında düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Törende, Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir, Atatürk Anıtı’na çelenk sunarak saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okundu. Protokol üyeleri ve davetliler, Filistin ve Türk bayrakları eşliğinde anlam dolu bir kortej yürüyüşü gerçekleştirdi.

Geliri Gazze'ye Bağışlanan Stantlar

Yeşilli Gençlik Merkezi'nde devam eden programda mehter takımı gösteri yaptı. Festivalde, geliri Gazze'ye bağışlanmak üzere yöresel ürünlerin satıldığı stantlar açıldı. Kaymakam Mehmet Sadık Kılıç, festivalin coşkusunu hep birlikte gururla yaşadıklarını belirterek, bu tür etkinliklerin ilçenin tanıtımında büyük önem taşıdığını ifade etti.

Festivalin Anlamı

AK Parti Mardin Milletvekili Muhammed Adak ise festivalin hem tarımsal üretimin hem de ilçe kültürünün tanıtımına katkı sunduğunu vurguladı. Belediye Başkanı Hayrettin Demir, geleneksel hale gelen festivalin önceliklerinin Gazze'ye yardım olduğunu belirtti. Demir, "Filistin bir gün bağımsız ve özgür olacak. Bu festivallerle kardeşlik havası daha da güçlenecek. Mardin, birliğin, beraberliğin ve hoşgörünün şehri olarak anılacak," dedi.

Konuşmaların ardından ilahiyatçı yazar Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, katılımcılarla bir söyleşi gerçekleştirdi.

Mardin'in Yeşilli ilçesinde bu yıl 17'ncisi düzenlenen "Yeşilli Uluslararası Kültür Sanat ve Kiraz...

Mardin'in Yeşilli ilçesinde bu yıl 17'ncisi düzenlenen "Yeşilli Uluslararası Kültür Sanat ve Kiraz Festivali" başladı. Kaymakamlık ile belediye tarafından düzenlenen festivalin açılışı dolayısıyla ilçe meydanında tören yapıldı.

Mardin'in Yeşilli ilçesinde bu yıl 17'ncisi düzenlenen "Yeşilli Uluslararası Kültür Sanat ve Kiraz...

Mardin'in Yeşilli ilçesinde bu yıl 17'ncisi düzenlenen "Yeşilli Uluslararası Kültür Sanat ve Kiraz Festivali" başladı. Kaymakamlık ile belediye tarafından düzenlenen festivalin açılışı dolayısıyla ilçe meydanında tören yapıldı.

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