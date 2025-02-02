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Mardin'de 3 İlçede Çıkan Ev Yangınları Kontrol Altına Alındı

Mardin'in 3 ilçesinde çıkan ev yangınlarında 3 kişi dumandan etkilendi. Yangınlar itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yayın Tarihi: 02.02.2025 22:04
Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 22:04
Mardin'de 3 İlçede Çıkan Ev Yangınları Kontrol Altına Alındı

Mardin'in Nusaybin, Kızıltepe ve Artuklu ilçelerinde çıkan yangınlar, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangınlar, 3 evde henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı meydana geldi.

Nusaybin ilçesine bağlı Devrim Mahallesi, Kızıltepe ilçesinin Yenikent Mahallesi ve Artuklu ilçesi kırsal Ortaköy Mahallesi'nde çıkan yangınlar, yerel saatle erken saatlerde ortaya çıktı. Olayın ardından, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri hızla bölgeye sevk edildi.

Yangın sırasında 2'si çocuk, toplam 3 kişi dumandan etkilenerek sağlık ekipleri tarafından ambulansta müdahaleye alındı. Yangınlar, itfaiye ekiplerinin özverili çalışmaları sonucunda söndürüldü. Ancak, yangınların etkisiyle evlerde hasar meydana geldi.

Olayın nedeni hakkında henüz bir açıklama yapılmadı ve soruşturma devam ediyor.

Mardin'in 3 ilçesinde çıkan ev yangınlarında 3 kişi dumandan etkilendi. Ekiplerin müdahalesiyle...

Mardin'in 3 ilçesinde çıkan ev yangınlarında 3 kişi dumandan etkilendi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangınlarda evlerde hasar oluştu.

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