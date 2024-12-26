Mardin'de 4 Okulda 31 Atölye Yenilendi: Mesleki Eğitimde Dönüşüm Süreci

Mardin'de, Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi (SEUP) çerçevesinde 4 okulda, 6 meslek alanında toplam 31 atölye yenilendi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen bu proje, Avrupa Birliği tarafından desteklenmektedir.

Yenilenen atölyelerin açılışı, sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen bir otelde yapılan sektörel işbirliği toplantısında duyuruldu. Toplantıda, iş dünyası ve meslek örgütü temsilcileri mesleki eğitimde işbirliği ve gelişim konularında fikir alışverişinde bulundu.

Mesleki Eğitimin Kalitesini Artırmak

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Mustafa Günay, burada yaptığı açıklamada, mesleki eğitimin kalitesini artırmayı ve öğrencileri daha iyi yetiştirmeyi hedeflediklerini vurguladı. Günay, 2018 yılında başlayan projeyle birlikte mesleki teknik okulların atölye donanımlarının yenilendiğini ve eğitim materyallerinin güncellendiğini belirtti.

Yatırım Miktarı ve Amaçları

Günay, "Bugün itibarıyla 4 okulumuzda, 6 meslek alanında toplam 31 atölye donatılmış olup, bu atölyelere 19 milyon 300 bin lira değerinde ekipman ve tadilat desteği sağlanmıştır." dedi. Türkiye'nin, iş gücünün niteliğini yükseltmek ve ekonomik sektörlerde istihdam olanaklarını artırmak adına mesleki eğitim sistemini geliştirme çalışmalarına devam ettiğini ifade etti.

Günay, modern ve kaliteli bir mesleki eğitim sistemi oluşturmak için çalışmalara hız kesmeden devam edildiğini belirtti. Bu bağlamda yeni yaklaşımlar ve reformların uygulanmakta olduğunu da sözlerine ekledi.

Nitelikli İnsan Kaynağı Yetiştirme Vurgusu

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Eyyüpkoca ise mesleki ve teknik eğitimin, nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesindeki rolüne dikkat çekti. Kentte 24 mesleki ve teknik anadolu lisesi, 4 mesleki eğitim merkezi ve 7 çok programlı anadolu lisesinde toplam 10 bin 631 öğrenciye eğitim verilmektedir.

Eyyüpkoca, mesleki ve teknik eğitim veren kurumlarda uygulamalı eğitim yöntemiyle öğrencilerin yeteneklerini geliştirdiklerini belirterek, güzellikler ve başarılarla dolu bir eğitim süreci yürütüldüğünü ifade etti. Örneğin, sadece Kızıltepe ilçesindeki Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, 2024 yılında yapılan üretimle 60 öğrencinin 1 milyon 177 bin 881 lira gelir elde ettiğini söyledi.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Büşra Uçar Koyun, Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nasır Duyan, özel sektör temsilcileri ve mesleki eğitim veren okulların yöneticileri katıldı.

Mardin'de, "Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi (SEUP)" kapsamında 4 okulda, 6 meslek alanında 31 atölye yenilendi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen proje kapsamında bir otelde sektörel işbirliği toplantısı yapıldı. Toplantıda, iş dünyası ve meslek örgütü temsilcileri, mesleki eğitimde işbirliğine yönelik fikir alışverişinde bulundu.

Mardin'de, "Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi (SEUP)" kapsamında 4 okulda, 6 meslek alanında 31 atölye yenilendi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen proje kapsamında bir otelde sektörel işbirliği toplantısı yapıldı. Toplantıda, iş dünyası ve meslek örgütü temsilcileri, mesleki eğitimde işbirliğine yönelik fikir alışverişinde bulundu.