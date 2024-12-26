DOLAR
35,15 0,23%
EURO
36,65 0,04%
ALTIN
2.980,19 -0,58%
BITCOIN
3.374.111,37 3,11%

Mardin'de 4 Okulda 31 Atölye Yenilendi: Mesleki Eğitimde Dönüşüm Süreci

Mardin'de, SEUP projesi kapsamında 4 okulda 31 atölye yenilendi; mesleki eğitimde işbirliği toplantısı gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 18:19
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 18:28
Mardin'de 4 Okulda 31 Atölye Yenilendi: Mesleki Eğitimde Dönüşüm Süreci

Mardin'de, Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi (SEUP) çerçevesinde 4 okulda, 6 meslek alanında toplam 31 atölye yenilendi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen bu proje, Avrupa Birliği tarafından desteklenmektedir.

Yenilenen atölyelerin açılışı, sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen bir otelde yapılan sektörel işbirliği toplantısında duyuruldu. Toplantıda, iş dünyası ve meslek örgütü temsilcileri mesleki eğitimde işbirliği ve gelişim konularında fikir alışverişinde bulundu.

Mesleki Eğitimin Kalitesini Artırmak

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Mustafa Günay, burada yaptığı açıklamada, mesleki eğitimin kalitesini artırmayı ve öğrencileri daha iyi yetiştirmeyi hedeflediklerini vurguladı. Günay, 2018 yılında başlayan projeyle birlikte mesleki teknik okulların atölye donanımlarının yenilendiğini ve eğitim materyallerinin güncellendiğini belirtti.

Yatırım Miktarı ve Amaçları

Günay, "Bugün itibarıyla 4 okulumuzda, 6 meslek alanında toplam 31 atölye donatılmış olup, bu atölyelere 19 milyon 300 bin lira değerinde ekipman ve tadilat desteği sağlanmıştır." dedi. Türkiye'nin, iş gücünün niteliğini yükseltmek ve ekonomik sektörlerde istihdam olanaklarını artırmak adına mesleki eğitim sistemini geliştirme çalışmalarına devam ettiğini ifade etti.

Günay, modern ve kaliteli bir mesleki eğitim sistemi oluşturmak için çalışmalara hız kesmeden devam edildiğini belirtti. Bu bağlamda yeni yaklaşımlar ve reformların uygulanmakta olduğunu da sözlerine ekledi.

Nitelikli İnsan Kaynağı Yetiştirme Vurgusu

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Eyyüpkoca ise mesleki ve teknik eğitimin, nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesindeki rolüne dikkat çekti. Kentte 24 mesleki ve teknik anadolu lisesi, 4 mesleki eğitim merkezi ve 7 çok programlı anadolu lisesinde toplam 10 bin 631 öğrenciye eğitim verilmektedir.

Eyyüpkoca, mesleki ve teknik eğitim veren kurumlarda uygulamalı eğitim yöntemiyle öğrencilerin yeteneklerini geliştirdiklerini belirterek, güzellikler ve başarılarla dolu bir eğitim süreci yürütüldüğünü ifade etti. Örneğin, sadece Kızıltepe ilçesindeki Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, 2024 yılında yapılan üretimle 60 öğrencinin 1 milyon 177 bin 881 lira gelir elde ettiğini söyledi.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Büşra Uçar Koyun, Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nasır Duyan, özel sektör temsilcileri ve mesleki eğitim veren okulların yöneticileri katıldı.

Mardin'de, "Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi (SEUP)" kapsamında 4...

Mardin'de, "Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi (SEUP)" kapsamında 4 okulda, 6 meslek alanında 31 atölye yenilendi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen proje kapsamında bir otelde sektörel işbirliği toplantısı yapıldı. Toplantıda, iş dünyası ve meslek örgütü temsilcileri, mesleki eğitimde işbirliğine yönelik fikir alışverişinde bulundu.

Mardin'de, "Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi (SEUP)" kapsamında 4...

Mardin'de, "Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi (SEUP)" kapsamında 4 okulda, 6 meslek alanında 31 atölye yenilendi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen proje kapsamında bir otelde sektörel işbirliği toplantısı yapıldı. Toplantıda, iş dünyası ve meslek örgütü temsilcileri, mesleki eğitimde işbirliğine yönelik fikir alışverişinde bulundu.

İLGİLİ HABERLER

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

Emekli zammı asgari ücret zammı ile aynı zammı mı alacak? O açıklama da geldi

ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor

2025 Asgari Ücret Zamı Sonrası Yemek Parası Artacak!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
UNAMA: Pakistan'ın Hava Saldırıları Afganistan'da Sivillerin Ölümüne Sebep Oldu
2
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nden Bilecik'te Stratejik İletişim Konferansı
3
Bakan Ömer Bolat, Kuzey Makedonya'da Sante Plus Hastanesi'nin Açılışını Gerçekleştirdi
4
Mısır’ın Süveyş Kanalı Gelirleri Kızıldeniz Gerilimi Nedeniyle 7 Milyar Dolar Düştü
5
Azerbaycan Hava Yolları Uçağının Düşmesi: Rus Hava Savunma Sistemi İddiaları Doğrulandı
6
Hakkari'de Yaralı Dağ Keçisi Tedavi Altına Alındı
7
Sakarya'da 'Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı' Yapıldı

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak

Emekli zammı asgari ücret zammı ile aynı zammı mı alacak? O açıklama da geldi

2025 Yılına Girerken Şok Zam: Cezalar Yüzde 43,93 Artıyor!

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi

Asgari Ücret Artışıyla O Maaşlar da 10.000 TL'ye Çıkıyor!

Yüzde 30 asgari ücret zammından nasibini aldı! Ödemeler 1 Ocak’ta uçuşa geçecek

2025 Asgari Ücret Zamı Sonrası Yemek Parası Artacak!

ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor

BDDK'dan Kredi Kartlarında Şifre Kısıtlaması: Yeni Dönem Başlıyor!