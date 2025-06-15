Mardin'de 400 Dekar Buğday Alanı Yanarak Zarar Gördü

Mardin'de Yangın Felaketi: 400 Dekar Buğday Kül Oldu

Mardin'in Derik ilçesinde, Kırsal Beşbudak Mahallesi'nde meydana gelen yangın, yaklaşık 400 dekar buğday ekili alanı etkisi altına aldı. Henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı.

Yangına Hızla Müdahale Edildi

Durumun bildirilmesi üzerine, Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekiplerin ve çevredekilerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Ancak, yangın sonucunda %100 zarar gören buğday ekili alan, bölge tarımını olumsuz etkiledi.

Yangının nedeni hakkında henüz bir açıklama yapılmadı ve soruşturma başlatıldı. Bu olay, tarım alanındaki yangınların ne denli tehlikeli olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Mardin'in Derik ilçesinde yaklaşık 400 dekar buğday ekili alan çıkan yangın nedeniyle zarar gördü.

Mardin'in Derik ilçesinde yaklaşık 400 dekar buğday ekili alan çıkan yangın nedeniyle zarar gördü.