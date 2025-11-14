Mardin'de 'Anadolu Mirası' Operasyonunda 4 bin 897 Sikke Ele Geçirildi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen 'Anadolu Mirası' operasyonunda Helenistik ve Roma dönemlerine ait 4 bin 897 sikke ele geçirildi; 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde jandarma ekiplerinin yürüttüğü "Anadolu Mirası" operasyonunda, Helenistik ve Roma dönemlerine ait 4 bin 897 sikke ele geçirildi.

Operasyon Detayları

Mardin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, KOM Şube Müdürlüğü ile Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser niteliğindeki sikkeleri satmak için müşteri arayışında olduğu belirlenen A.A. ve S.T. isimli şüphelileri takibe aldı.

Şüphelilerin kullandığı araçta yapılan aramada, farklı dönemlere ait 4 bin 897 sikke bulundu. Ele geçirilen sikkelere el konulurken, iki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

