Mardin'de 'Anadolu Mirası' Operasyonunda 4 bin 897 Sikke Ele Geçirildi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde jandarma ekiplerinin yürüttüğü "Anadolu Mirası" operasyonunda, Helenistik ve Roma dönemlerine ait 4 bin 897 sikke ele geçirildi.

Operasyon Detayları

Mardin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, KOM Şube Müdürlüğü ile Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser niteliğindeki sikkeleri satmak için müşteri arayışında olduğu belirlenen A.A. ve S.T. isimli şüphelileri takibe aldı.

Şüphelilerin kullandığı araçta yapılan aramada, farklı dönemlere ait 4 bin 897 sikke bulundu. Ele geçirilen sikkelere el konulurken, iki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

MARDİN’İN KIZILTEPE İLÇESİNDE, JANDARMA EKİPLERİNİN DÜZENLEDİĞİ "ANADOLU MİRASI" OPERASYONUNDA HELENİSTİK VE ROMA DÖNEMLERİNE AİT 4 BİN 897 SİKKE ELE GEÇİRİLDİ.