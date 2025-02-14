Mardin'de Apartman Yangınında 5 Kişi Dumandan Etkilendi

Mardin'de Yangın Paniği: 5 Kişi Hastaneye Sevk Edildi

Mardin'in Artuklu ilçesinde, Nur Mahallesi'nde bir apartmanda yaşanan yangında, 2'si çocuk olmak üzere toplam 5 kişi dumandan etkilendi. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Bölgeden alınan bilgilere göre, yangın ihbarının ardından hızlı bir şekilde itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri olay yerine intikal etti. Yoğun duman nedeniyle bina içinde mahsur kalan vatandaşlar, itfaiye ekipleri tarafından güvenli bir şekilde tahliye edildi.

Dumandan etkilenen kişiler arasında L.A. (28), N.A. (8), U.A. (5), M.G. (65) ve S.I. (65) yer aldı ve bu kişiler, ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin gayretli çalışmaları sayesinde kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Hastanede tedavi altına alınanların genel sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Yangının ardından meydana gelen hasarlara ilişkin incelemeler devam ediyor.