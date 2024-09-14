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Mardin'de Darp Olayında 3 Kişi Tutuklandı

Artuklu'da bir kişiye saldırdığı belirtilen 3 şüpheli, mahkeme kararıyla tutuklandı.

Yayın Tarihi: 14.09.2024 18:18
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 18:18
Mardin'de Darp Olayında 3 Kişi Tutuklandı

Mardin'de Gözaltına Alınan Şüpheliler Tutuklandı

Mardin'in Artuklu ilçesinde, bir restoranda yaşanan darp olayı sonrasında gözaltına alınan 3 kişi mahkemece tutuklandı.

Olayın Detayları

12 Eylül gecesi meydana gelen olayda, H.T, H.L.T. ve H.R.T. isimli şahıslar, S.Ö.'ye henüz belirlenemeyen bir nedenle saldırarak restorandan dışarı çıkardılar.

Yardım ve Şikayet Süreci

Şüpheliler, S.Ö.'yü Mardin Büyükşehir Belediyesine ait olduğu belirtilen bir araca bindirerek, bir süre sonra yol kenarına bıraktılar. S.Ö., kendi çabalarıyla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderek darp raporu aldı ve durumu polise bildirdi.

Yasal Süreç ve Sonuç

Gözaltına alınan 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Bu kişilerin, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün yeğenleri olduğu da öğrenildi.

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