Mardin'de Evde Ölü Bulunan Aile: Anne ve 5 Yaşındaki Kızın Cenazeleri Van'a Gönderildi

Mardin Kızıltepe'de evde ölü bulunan 3 kişilik aileden anne Berna Kaya ve 5 yaşındaki kızı Samyeli Kaya'nın cenazeleri Van'a gönderildi.

Yayın Tarihi: 25.11.2025 17:39
Güncelleme Tarihi: 25.11.2025 17:39
Olayın Detayları

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde, Turgut Özal Mahallesi Mardin Caddesi üzerindeki bir apartmanda yaşayan 3 kişilik aileden haber alamayan komşular durumu ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine sevk edilen sağlık, itfaiye ve polis ekipleri, dairenin kapısını kırarak içeri girdi.

Ekipler, yerde hareketsiz halde bulunan Mehmet Kaya (37), eşi Berna Kaya (33) ve 5 yaşındaki kızları Samyeli Kaya'nın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otopsi ve Cenazelerin Nakli

Ölüm tespitinin ardından yapılan otopsi işlemleri Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gerçekleştirildi. Otopsi sonrası anne Berna Kaya ve kızları Samyeli Kaya'nın cenazeleri yakınları tarafından teslim alındı ve defnedilmek üzere Van'a gönderildi.

Otopsi işlemleri devam eden baba Mehmet Kaya'nın cenazesinin ise Mardin’in Savur ilçesine bağlı kırsal İşgören Mahallesi mezarlığında toprağa verileceği bildirildi.

