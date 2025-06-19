Mardin'de Gönüllü Gençler Sanal Kumar Bağımlılığına Dikkat Çekti

Mardin'de Gönüllü Gençlerden Anlamlı Proje

Mardin'in Midyat ilçesinde, gönüllü gençler, sanal kumar ve bağımlılıkla ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla bir film çekti. Bu projeyle, özellikle gençleri hedef alan sanal kumarın zararlarına dikkat çekilmesi amaçlanıyor.

'Ailene İyi Bak: Son Hamle' İlk Gösterim Yapıldı

Proje, Midyat Kaymakamlığı, Belediye, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve yerel esnafın desteğiyle hayata geçirildi. Gerçek hikayelerden uyarlanan 'Ailene İyi Bak: Son Hamle' adlı film, toplamda 50 gönüllüden oluşan bir ekip tarafından yaklaşık 8 ay süren bir çalışmanın sonucunda tamamlandı. Filmde, Midyatlı gençler ve çeşitli meslek gruplarından esnaflar da oyuncu olarak yer aldı.

İlk Gösterim Büyük İlgi Gördü

Filmin ilk gösterimi, Midyat Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde ücretsiz olarak gerçekleştirildi. Bağımlılıkların birey ve toplum üzerindeki zararlarını anlatan film, izleyicilerden büyük ilgi gördü.

Yönetmen Halil Tunçer'den Önemli Mesajlar

Filmin yapımcısı ve yönetmeni Halil Tunçer, yaklaşık 8 ay boyunca süren çalışmanın ardından izleyicilere film sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Tunçer, sanal kumarın özellikle gençler arasında önemli bir tehdit oluşturduğunu ve bu konuda toplumda farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını vurguladı: "İnternet üzerindeki bahis reklamları, 15 yaş altı gençleri büyük tehlikelerin içine sürüklüyor. Filmimiz, bu sorunlara dikkat çekmek için önemli bir fırsat sundu."

İzleyicilerden Olumlu Tepkiler

İzleyicilerden Serap Akay, filmi beğendiğini ve gençlerin projeye katılmasının farkındalık yaratma açısından önemli olduğunu belirtti. Akay, "Film, sanal bahis bağımlılığının cazibesini ve sonrasında getirdiği pişmanlığı çok etkileyici bir şekilde yansıtıyor. Bütün gençlerin ve ailelerin bu filmi izlemeleri gerek," dedi.

Mardin'in Midyat ilçesinde gönüllü gençler, sanal kumar ve bağımlılık konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla film çekti. Filmin ilk gösterimi ücretsiz olarak Midyat Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Mardin'in Midyat ilçesinde gönüllü gençler, sanal kumar ve bağımlılık konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla film çekti. Filmin ilk gösterimi ücretsiz olarak Midyat Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.