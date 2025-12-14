DOLAR
42,69 0%
EURO
50,15 0%
ALTIN
5.897,7 0%
BITCOIN
3.813.860,89 0,83%

Mardin'de Huzur ve Güven Uygulaması — 79 Ekip, 3 bin 135 Kişi Sorgulandı

Mardin'de 79 ekip ve 196 personel ile düzenlenen huzur ve güven uygulamasında 3 bin 135 kişi sorgulandı, 5 adet fişek ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 14:27
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 14:38
Mardin'de Huzur ve Güven Uygulaması — 79 Ekip, 3 bin 135 Kişi Sorgulandı

Mardin'de Huzur ve Güven Uygulaması

Mardin’de il merkezi ve ilçelerde, genel asayişin ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla geniş çaplı bir huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

Denetim Detayları

Mardin İl Emniyet Müdürlüğünce 79 ekip ve 196 personelin katılımıyla yapılan uygulama kapsamında 43 okul çevresi, 26 umuma açık yer, 27 metruk bina ile 31 park ve bahçe kontrol edildi.

Denetimlerde 3 bin 135 kişinin sorgulaması yapılırken, 2 bakaya şahsa tebligat yapıldı ve 5 adet fişek ele geçirildi.

Ayrıca bin 214 araç ve sürücüsü denetlenirken, 45 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

"Medeniyetler şehri Mardin’de vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için denetimlerimiz aralıksız sürdürülecektir"

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDEN YAPILAN AÇIKLAMAYA GÖRE, 79 EKİP VE 196 PERSONELİN KATILIMIYLA...

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDEN YAPILAN AÇIKLAMAYA GÖRE, 79 EKİP VE 196 PERSONELİN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN UYGULAMA KAPSAMINDA 43 OKUL ÇEVRESİ, 26 UMUMA AÇIK YER, 27 METRUK BİNA İLE 31 PARK VE BAHÇE KONTROL EDİLDİ.

MARDİN’DE İL MERKEZİ VE İLÇELERDE, GENEL ASAYİŞİN VE KAMU DÜZENİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA "HUZUR VE...

İLGİLİ HABERLER

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çiğli'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı, 3.280 Sentetik Hap
2
Kartepe'de Sultan Abdülhamit Han Camii Yenilendi
3
Akhisar’da Uyuşturucu Operasyonunda 5 Kişi Tutuklandı
4
Ayder Yaylası Beyaza Büründü: Rize Çamlıhemşin'de Kartpostallık Kar
5
Kayseri'de Gastronomi Teşekkürü: Büyükkılıç'a Plaket
6
Manisa'da Kanala Düşen Motosiklet Sürücüsü Arif Caner Çiçek Hayatını Kaybetti
7
İsrail Ordusu Lübnan'daki Çatışmalarda 8 Asker Kaybetti

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama