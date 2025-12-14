Mardin'de Huzur ve Güven Uygulaması — 79 Ekip, 3 bin 135 Kişi Sorgulandı

Mardin'de Huzur ve Güven Uygulaması

Mardin’de il merkezi ve ilçelerde, genel asayişin ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla geniş çaplı bir huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

Denetim Detayları

Mardin İl Emniyet Müdürlüğünce 79 ekip ve 196 personelin katılımıyla yapılan uygulama kapsamında 43 okul çevresi, 26 umuma açık yer, 27 metruk bina ile 31 park ve bahçe kontrol edildi.

Denetimlerde 3 bin 135 kişinin sorgulaması yapılırken, 2 bakaya şahsa tebligat yapıldı ve 5 adet fişek ele geçirildi.

Ayrıca bin 214 araç ve sürücüsü denetlenirken, 45 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

"Medeniyetler şehri Mardin’de vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için denetimlerimiz aralıksız sürdürülecektir"

