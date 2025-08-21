DOLAR
Mardin'de İki Kız Kardeş Evlerinde Ölü Bulundu

Mardin Artuklu'da, 60 ve 65 yaşındaki iki kız kardeş evlerinde ölü bulundu; ihbar üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri inceleme başlattı.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 16:19
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 16:32
Mardin'in merkez Artuklu ilçesi Teker Mahallesi Yeniyol Üstü Küme Evler mevkisinde yaşayan Leyla (60) ve ablası Muatter Işıktaş'tan (65)'tan haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine sevk edilen ekipler ve inceleme

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kapıyı açan ekipler, evde iki kardeşin cansız bedenlerini buldu.

Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemeye göre, kardeşlerin yaklaşık 10 gün önce hayatını kaybettiği değerlendiriliyor. Olay yeri inceleme ekipleri ile savcının olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

İncelemenin ardından kardeşlerin cansız bedenleri otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürülecek.

7
