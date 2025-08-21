Mardin'de İki Kız Kardeş Evlerinde Ölü Bulundu

Mardin'de iki kız kardeş evlerinde ölü bulundu
Mardin'in merkez Artuklu ilçesi Teker Mahallesi Yeniyol Üstü Küme Evler mevkisinde yaşayan Leyla (60) ve ablası Muatter Işıktaş'tan (65)'tan haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine sevk edilen ekipler ve inceleme
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kapıyı açan ekipler, evde iki kardeşin cansız bedenlerini buldu.
Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemeye göre, kardeşlerin yaklaşık 10 gün önce hayatını kaybettiği değerlendiriliyor. Olay yeri inceleme ekipleri ile savcının olay yerindeki çalışmaları sürüyor.
İncelemenin ardından kardeşlerin cansız bedenleri otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürülecek.
Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde biri 60, diğeri 65 yaşındaki iki kız kardeş evlerinde ölü bulundu.