Mardin'de korkunç cinayet: Yeni doğum yapan kadın taburcu olduğu gün eşi tarafından öldürüldü

Artuklu ilçesinin Dara Mahallesi kırsalında cuma günü doğum yaptıktan sonra bugün hastaneden çıkan Vatfa Ecevit (25), kocası Şiyar Ecevit (28) tarafından bıçaklanıp öldürüldü. Şiyar Ecevit, cinayetin ardından yakınlarına haber verdi. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, Şiyar Ecevit'i gözaltına aldı.

Mardin'de korkunç cinayet: Yeni doğum yapan kadın taburcu olduğu gün eşi tarafından öldürüldü
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Artuklu ilçesinin kırsal Dara Mahallesi’nde akşam saatlerinde bir olay yaşandı. Cuma günü Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doğum yaptıktan sonra bugün hastaneden çıkan ve Behiye lakaplı Vatfa Ecevit, evine geldiğinde eşiyle bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Eşi Şiyar Ecevit, Vatfa Ecevit'i bıçaklayarak ağır yaraladı. Şiyar Ecevit, olayın ardından yakınlarına haber verdi.

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YENİ DOĞUM YAPAN KADIN TABURCU OLDUĞU GÜN EŞİ TARAFINDAN DEFALARCA BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Vatfa Ecevit'i kanlar içinde bulan yakınları jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, Şiyar Ecevit'i gözaltına aldı. Vatfa Ecevit, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü ancak doktorlar onu kurtaramadı. Vatfa Ecevit'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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