Mardin'de Napolyon Kirazı Hasadı Devam Ediyor

Mardin'in Yeşilli ilçesinde, tadı ve aromasıyla dikkat çeken ve uzun yıllardır festival düzenlenen "Napolyon" kirazının hasadı devam ediyor.

İlçeye bağlı kırsal Koyunlu Mahallesi'nde, üreticiler sabahın erken saatlerinden itibaren topladıkları kirazları kasalarla sipariş aldıkları adreslere göndermekte. Üretici ve çiftçiler, talepleri karşılamak için yoğun bir mücadele sergiliyor.

17. Yeşilli Uluslararası Kültür Sanat ve Kiraz Festivali

Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 25 yıl önce tadımlık olarak yetiştirilmeye başlanan bu kirazın artık ilçenin birçok noktasında üretildiğini aktardı. Demir, kirazın ve Mardin'in tarihi değerlerinin tanıtılmasını amaçlayan 17. Yeşilli Uluslararası Kültür Sanat ve Kiraz Festivali düzenleyeceklerini duyurdu. Ayrıca, festivalin programına ilişkin önemli detaylar paylaştı:

"Festivalimiz bu sene 17. kez düzenleniyor. Salgın, deprem ve çeşitli sebeplerle ara verdiğimiz dönemler oldu. Bu yıl geleneksel bir festival düzenleyeceğiz. Bölgemizin ve dünyanın hassasiyetine dikkat ederek bir program oluşturuyoruz. Gazze hassasiyetini festivalimizin odağına alacağız. Kuracağımız stantlarda satışı yapılan ürünlerin gelirini Gazze'deki kardeşlerimize bağışlayacağız."

Demir, bu yıl kirazın kalitesinin ve aromasının pek güzel olduğunu ancak don ve iklim koşulları nedeniyle hedeflenen verimin alındığını belirtmedi.

Geleneksel Yöntemlerle Kiraz Yetiştiriliyor

Koyunlu Mahallesi muhtarı Çetin Ökmen, geleneksel yöntemlerle kiraz yetiştirdiklerinin altını çizerek, kirazların her yerden yoğun ilgi gördüğünü ifade etti. Ökmen, "Bu kirazdan başka hiçbir yerde yok. Her yere bu kirazı gönderiyoruz. İlaçlama yok, doğal olarak yetiştiriliyor." şeklinde konuştu.

Ayrıca, kiraz üreticisi Abdülhamit Oral, sabahın erken saatlerinde başlayıp günün sıcak saatlerine kadar süren hasat çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Mardin'in Yeşilli ilçesinde tadı ve aromasıyla beğenilen ve uzun yıllardır adına festival düzenlenen "Napolyon" kirazının hasadı devam ediyor. İlçeye bağlı kırsal Koyunlu Mahallesi'nde talepleri karşılamaya çalışan üreticiler, sabah erken saatlerde topladıkları kirazları kasalar halinde sipariş aldıkları adreslere gönderiyor.

Mardin'in Yeşilli ilçesinde tadı ve aromasıyla beğenilen ve uzun yıllardır adına festival düzenlenen "Napolyon" kirazının hasadı devam ediyor. İlçeye bağlı kırsal Koyunlu Mahallesi'nde talepleri karşılamaya çalışan üreticiler, sabah erken saatlerde topladıkları kirazları kasalar halinde sipariş aldıkları adreslere gönderiyor.