Mardin'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 6 Yaralı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Yaralılardan biri daha sonra yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 23:56
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 23:56
Mardin'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 6 Yaralı

Mardin'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 6 Yaralı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı.

Kışla Mahallesi'nde, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında yaralananlar arasında Mesut E. (44), Diyar E. (20), Murat E. (36), Furkan B. (20), Süleyman B. (30), Selman B. (24) ve Baran A. (18) yer aldı.

Olay sonrası ihbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Nusaybin ve Kızıltepe devlet hastanelerine kaldırıldı.

Sağlık durumu ağır olan 4 yaralıdan Selman B., hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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