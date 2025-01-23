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Mardin'de Silahlı Kavga: 3 Yaralı

Mardin Kızıltepe'de iki grup arasındaki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 00:48
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 00:48
Mardin'de Silahlı Kavga: 3 Yaralı

Mardin Kızıltepe'de Silahlı Kavga Ortalığı Karıştırdı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan bir silahlı kavga, bölge halkını tedirgin etti. Atatürk Mahallesi'nde meydana gelen olayda, henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan tartışma, hızla silahlı kavgaya dönüştü.

Olayda, B.D. (30) ve B.T. (30) silahlı yaralanırken, Y.D. (17) ise bu esnada bir aracın çarpması sonucu yaralandı. Yaralıların durumu ciddi gözlemlenirken, olay yerine intikal eden 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri hızlıca müdahale etti.

Yaralılar, Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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