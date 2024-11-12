Mardin'de Tur Otobüsü ile Minibüs Çarpıştı: 5 Yaralı

Mardin'de Kazada 5 Kişi Yaralandı

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde tur otobüsü ile minibüs'ün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Kaza, Akıncı Mahallesi'nde meydana geldi.

Kaza Bilgileri

Olayda, sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 34 EED 181 plakalı tur otobüsü ile 44 DJ 315 plakalı minibüs çarpıştı. Kaza sonrasında, olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar Hızla Hastaneye Kaldırıldı

Kazada yaralananlar arasında Lokman A. (33), Halide İ. (48), Cemile Ç. (55), Ali E. (60) ve Şeyhmus Ç. (78) yer aldı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde tur otobüsü ile minibüsün çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde tur otobüsü ile minibüsün çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.