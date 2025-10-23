Mardin Kızıltepe'de 12 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi: 1 Tutuklama

Mardin Kızıltepe'de 12 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ve suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Operasyon ve ele geçirilenler

Açıklamada, Mardin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, ruhsatsız silah bulunduran ve ticaretini yapan kişilere yönelik çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Operasyon kapsamında ele geçirilenler arasında 12 ruhsatsız tabanca, 34 şarjör, 13 tabanca fişeği, 1 uzun namlulu silah fişeği, çok sayıda silah parçası ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 463 bin 400 lira bulundu.

Gözaltı ve adli süreç

Operasyonda 1 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.

