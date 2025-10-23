Mardin Kızıltepe'de 12 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi: 1 Tutuklama

Mardin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin Kızıltepe operasyonunda 12 ruhsatsız tabanca, şarjör, fişek ve 463.400 TL ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 23.10.2025 23:24
Güncelleme Tarihi: 23.10.2025 23:24
Mardin Kızıltepe'de 12 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi: 1 Tutuklama

Mardin Kızıltepe'de 12 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ve suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Operasyon ve ele geçirilenler

Açıklamada, Mardin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, ruhsatsız silah bulunduran ve ticaretini yapan kişilere yönelik çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Operasyon kapsamında ele geçirilenler arasında 12 ruhsatsız tabanca, 34 şarjör, 13 tabanca fişeği, 1 uzun namlulu silah fişeği, çok sayıda silah parçası ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 463 bin 400 lira bulundu.

Gözaltı ve adli süreç

Operasyonda 1 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 12 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 12 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

İLGİLİ HABERLER

Merkez Bankası Yeni 20 TL'yi Tedavüle Sürdü: İmzalar Yenilendi

Kuruluş Osman 7. Sezon: Orhan Bey (Mert Yazıcıoğlu) Dönemi 29 Ekim 2025'te Başlıyor

EGM Promosyonunda Tarihi Teklif: 100.000 TL — Ödemeler Ne Zaman?

Ehliyet Yenilemede Son 10 Gün: Ücret 7 bin 438 TL'ye Çıkıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Esenyurt'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı, 22 Bin Lira Ele Geçirildi
2
Kağıthane'de Servis Aracının Çarptığı Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı
3
Türk Müziği Müzesi Resmi Açılışı — Bilal Erdoğan: Çocuklar enstrümanlarımızı tanımıyor
4
Bakan Vedat Işıkhan Mardin Kültür Yolu Festivali Sergilerini Gezdi
5
3 Çantayla Denizleri Aşan İsveçli Yüzücü Jari Cennet Tammi
6
Burdur'da 1. Mantık ve Matematik Çalıştayı MAKÜ'de gerçekleştirildi
7
Metro Turizm 10 TL Dönüş Bileti: Türkiye Genelinde Kış Kampanyası

11. Yargı Paketi Son Durum: Meclis'e Geldi mi? 'Af' Yok

23 Ekim 2025 Avrupa Ligi ve Konferans Ligi Programı — Fenerbahçe & Samsunspor

EGM Promosyonunda Tarihi Teklif: 100.000 TL — Ödemeler Ne Zaman?

Merkez Bankası Yeni 20 TL'yi Tedavüle Sürdü: İmzalar Yenilendi

Sağlık Bakanlığı İşçi Kura Çekimi 12 Kasım 2025: Canlı Yayın ve Sonuç Ekranı

Türkiye 2025 Kış Saati Kararı: Saatler Geri Alınacak mı?

Emekli Maaşında %25 Kesinti Riski: SGK Borcu Olanlar Dikkat

2026 Hız Cezaları ve Ehliyete El Koyma: Bakan Yerlikaya Tarihi Verdi

Kuruluş Osman 7. Sezon: Orhan Bey (Mert Yazıcıoğlu) Dönemi 29 Ekim 2025'te Başlıyor

3600 Ek Gösterge: 1. Derece Memura Çifte Müjde — Torba Yasa Meclis'te

Ehliyet Yenilemede Son 10 Gün: Ücret 7 bin 438 TL'ye Çıkıyor

Adıyaman'da 2.000 TL'lik Halk Kart: 2.345 Aileye Ödeme Yapıldı