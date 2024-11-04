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Marella Discovery Kruvaziyeri Marmaris'te Geniş Bir Yolcu İle Demir Attı

Marella Discovery kruvaziyeri, Marmaris'e 1760 yolcusuyla geldi ve burada turistik keşifler yapıldı.

Yayın Tarihi: 04.11.2024 11:58
Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 11:58
Marella Discovery Kruvaziyeri Marmaris'te Geniş Bir Yolcu İle Demir Attı

Marella Discovery Marmaris’e Ulaştı

Malta bayrağına sahip olan Marella Discovery isimli kruvaziyer, Muğla'nın güzide ilçesi Marmaris’i "ana limanı" olarak kullanmak üzere ziyaret etti. Girit Adası'nın Kandiye Limanı'ndan yola çıkan gemi, Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştı.

Yolcular ve Personel

Gemi, aralarında çoğunluğunu İngilizlerin oluşturduğu toplam 1760 yolcu ve 740 personel ile limana demirledi. Gümrük işlemleri tamamlandıktan sonra, turistler Marmaris’in çeşitli yerlerini keşfe çıktı.

Marmaris’te Keşif Turu

Yolcular, Marmaris Çarşısı, tarihi Kaleiçi Mahallesi, Marmaris Yat Limanı ve Uzunyalı Sahili'ni gruplar halinde gezdi. Bu ziyaretler sırasında deniz kenarındaki restoran ve kafelerde vakit geçiren turistler, bazıları ise Dalyan Kaunos turuna katılarak bölgenin doğal güzelliklerini deneyimledi.

Konaklama ve Bir Sonraki Tur

Marmaris Cruise Port'tan "ana liman" hizmeti alan gemiden ayrılan yolcular, ilçedeki otellerde bir hafta süreyle konaklayacaklar. Marmaris'te yapacakları keşiflerin ardından, birçok yolcu bir sonraki tura katılmak için gemiye geri dönecek.

Gemi Mola Verip Pire Limanı'na Hareket Edecek

Marmaris’te geçirdiği süre sonunda, gece saatlerinde demir alarak ilçeden ayrılması planlanan Marella Discovery, bir sonraki durağı olan Pire Limanı’na doğru yol alacak.

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