Marine Le Pen Erken Genel Seçim Çağrısı Yaptı

Marine Le Pen'den Erken Seçim Çağrısı

Fransa'nın aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisinin lideri Marine Le Pen, önümüzdeki yıl için erken genel seçim yapılmasını talep etti.

Ulusal Meclis'te Basın Toplantısı

Yeni yasama yılı öncesinde partisinin milletvekilleriyle bir araya gelen Le Pen, burada düzenlediği basın toplantısında ülkenin siyasi durumunu değerlendirdi.

Başbakan Atamalarını Eleştirdi

Le Pen, yeni başbakan olarak atanan Michel Barnier'in hükümet kurma şeklini eleştirerek, "Açıkça görüyorsunuz ki bu sürdürülemez," ifadelerini kullandı. Ayrıca, farklı siyasi gruplar arasındaki ittifakların halkın menfaatine olmayacağını savundu.

Seçim Süreci ve Anayasa Kuralları

Fransız Anayasası'nın seçim sonrası Meclisin yeniden feshedilmesi için bir yıllık bir süre öngördüğünü hatırlatan Le Pen, "10 ay kaldı ve 10 ay sonra, ilkbahar veya sonbaharda yeni genel seçimler olacağından eminim," dedi.

Partisinin Seçim Sistemi Talepleri

Le Pen, partisinin 50 yıldır oransal seçim sistemine geçilmesini desteklediğini belirterek, bu sistem kapsamında gelecek yıl yeniden seçim yapılmasını yineledi.

Macron'un Hükümetini Eleştirdi

Le Pen, Emmanuel Macron yönetimini "düzensizliğin vücut bulmuş hali" olarak değerlendirdi ve Barnier'in partisi Cumhuriyetçilerin ülkede "düzeni" temsil edemeyeceğini savundu.

Seçim ve Başbakanlık Süreci

Macron, aşırı sağın Avrupa Parlamentosu seçimlerindeki zaferinin ardından 30 Haziran ve 7 Temmuz tarihlerinde genel seçime gitmişti. Bu seçimlerde, hiçbir parti veya ittifak salt çoğunluğu sağlayamadı.

Fransa'da yeni yasama yılı 1 Ekim'de başlaması beklenirken, Barnier'in önümüzdeki haftalarda yeni hükümeti kurması öngörülüyor. Ayrıca, muhalefetteki Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisi, 1 Ekim'de hükümete karşı gensoru önergesi verme planlarını duyurdu.