Marine Le Pen Yolsuzluktan Suçlu Bulundu: 2027 Cumhurbaşkanlığı Adaylığı Tehlikede!

Marine Le Pen'in Yargı Süreci ve Adaylığı Tehlikede

Fransa'da 2027 cumhurbaşkanı seçimlerinde yarışacağını duyuran Marine Le Pen, Avrupa Birliği (AB) fonlarını kötüye kullanmaktan suçlu bulundu. Paris Ceza Mahkemesi, Le Pen'in yargılandığı davada kararını açıkladı ve aynı zamanda, 2027 seçimleri için adaylığını duyuran Le Pen'in ve beraberindeki 8 Avrupa Parlamentosu (AP) üyesinin yolsuzluk suçundan mahkumiyetine hükmetti.

Savcılığın Talepleri ve Le Pen'in Durumu

Paris Savcılığı, mahkemenin itirazları ve temyiz sürecinin sonuçlanmasını beklemeden, Le Pen hakkında talep ettikleri 5 yıl boyunca seçimlerden men yasağının derhal uygulanmasını istedi. Savcılık ayrıca Le Pen için 5 yıl hapis, 5 yıl siyasetten men ve 300 bin avro para cezası talep etti.

Anayasa Mahkemesi Kararının Etkisi

Çeşitli Fransız hukukçular, Anayasa Mahkemesi'nin yerel bir siyasetçinin temyiz yollarını tüketmeden cezaya çarptırılmasına ilişkin kararının, yolsuzluktan yargılanan Le Pen için de geçerli olabileceğini savunuyor. Eğer yargıçlar, temyiz sürecini beklemeden cezanın infazına karar verirse, Le Pen 2027 cumhurbaşkanı seçimlerinde yarışamayacak.

Ancak bazı hukukçular, Anayasa Mahkemesi'nin kararının yerel yetkililerle sınırlı olabileceğini ve Le Pen'in davasına uygulanamayacağını ileri sürüyor. Anayasa Mahkemesi, 2024'te kamu fonlarını zimmetine geçirmekten yargılanan bir başka Fransız siyasetçi hakkında da benzer bir karar vermişti.

Yolsuzluk İddiaları ve Olayın Arka Planı

Le Pen'in, Avrupa Parlamentosu milletvekilliği döneminde hayali danışmanlık hizmetleri nedeniyle AB fonlarıyla maaş ödediği iddia ediliyor. 2015 yılında, Le Pen'in de içinde bulunduğu eski Ulusal Cephe Partisi üyeleri hakkında, 2004-2016 yılları arasında AP'de 'hayali istihdam' oluşturdukları gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı.

2018'de isim değişikliği yaparak Ulusal Birlik (RN) adını alan partinin önde gelen ismi olan Le Pen, Jean-Marie Le Pen ve diğer bazı partililerle birlikte AB fonlarını kötüye kullanmaktan yargılandıkları davanın Eylül 2024'te Paris Ceza Mahkemesinde başlayacağını öğrenmişti.