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Marmara Denizi'nde korkutan deprem: İstanbul ve çevre illerde paniğe neden oldu

Marmara Denizi'nde korkutan deprem: İstanbul ve çevre illerde paniğe neden oldu AFAD tarafından gelen açıklamalar üzerine Marmara Denizi'nde merkez üstü Yalova'nın Çınarcık ilçesi açıklarında meydana gelen deprem sonrasında açıklamalar geldi. İçişleri Bakanı Yerlikaya ekiplerin saha tarama çalışması yapıldığı belirtildi.