Marmara Denizi'nde korkutan deprem: İstanbul ve çevre illerde paniğe neden oldu
AFAD tarafından gelen açıklamalar üzerine Marmara Denizi'nde merkez üstü Yalova'nın Çınarcık ilçesi açıklarında meydana gelen deprem sonrasında açıklamalar geldi. İçişleri Bakanı Yerlikaya ekiplerin saha tarama çalışması yapıldığı belirtildi.
AFAD internet sitesi üzerinden yer alan bilgiler üzerine 23.53'te yaşanan merkez üssü Yalova'nın Çınarcık ilçesinin 8.52 km açığında 4.1 büyüklüğünde deprem yaşandı.
Meydana gelen deprem bilgileri üzerine yerin 11 km derinliğinde gerçekleşirken sarsıntı Yalova'nın yanında İstanbul, Bursa ve çevre illerden hissedildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Marmara Denizi'nde yaşanan 4,1 büyüklüğünde depreme dair kurumlarda gerekli çalışmalar yapıldığı belirtildi.
Marmara Denizi Çınarcık açıklarında meydana gelen İstanbul ve çevre illerde yaşanan depremle beraber vatandaşlara geçmiş olsun dilekleri sunuldu. İlgili kurumlar üzerinde sahada gerekli çalışmaların yapıldığının altını çizerek Rabb'im ülkemizi ve milletimizi afetten korusun dileklerinde bulundu.
VALİ GÜL: SAHA TARAMASI DEVAM EDİYOR
İstanbul Valisi Davut Gül, yaptığı açıklamalar üzerine geçmiş olsun dileklerini sunarak illimizde hissedilen depremle alakalı 112'den gelen ihbarların olmadığını saha çalışmaların yapıldığı bilgisi verildi.