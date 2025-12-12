DOLAR
42,69 -0,23%
EURO
50,16 0%
ALTIN
5.917,94 -1,13%
BITCOIN
3.856.289,95 1,33%

Marmaris Devlet Hastanesi'nde Gerçeğini Aratmayan Deprem-Yangın Tatbikatı

Marmaris Devlet Hastanesi'nde geniş katılımlı deprem ve yangın tatbikatı yapıldı; kimyasal sızıntı, bebeği kaçırma girişimi ve çatıda tahliye senaryoları başarıyla uygulandı.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 17:29
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 17:32
Marmaris Devlet Hastanesi'nde Gerçeğini Aratmayan Deprem-Yangın Tatbikatı

Marmaris Devlet Hastanesi'nde Gerçeğini Aratmayan Deprem-Yangın Tatbikatı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Marmaris Devlet Hastanesi koordinasyonunda geniş katılımlı bir deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikat, gerçekçi senaryolarla hastane personelinin müdahale kapasitesini test etti.

Tatbikatın Detayları

Hastane Afet ve Acil Planlama (HAP) ekibinin yanı sıra Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü, İlçe jandarma, İlçe emniyet, İtfaiye, AFAD, AKUT, MAGAME ve UMKE ekipleri tatbikatta yer aldı. Senaryoya göre Datça açıklarında meydana gelen deprem sonrasında hastanenin bodrum katında yangın çıktı. Eş zamanlı olarak hastane içinde kısa devre kaynaklı yangın, KBRN düzeyinde kimyasal sızıntı ve kimyasal maddeye maruz kalan vatandaşların acil tedavi süreçleri canlandırıldı.

Aynı anda poliklinik bölümünde ikinci bir yangın senaryosu işlenirken, söndürme çalışmalarına Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti. Arama kurtarma, sağlık ve ilk yardım ekipleri yaralıları tahliye ederek, aciliyet durumlarına göre sarı, yeşil, kırmızı ve siyah alanlara yönlendirip ilk müdahalelerini gerçekleştirdi.

Bebeği Kaçırma Girişimi ve Çatı Tahliyesi

Tatbikatın dikkat çeken bir bölümü de deprem fırsat bilinerek yeni doğan bir bebeğin kaçırılmak istenmesi oldu. Güvenlik birimleri senaryo gereği kısa sürede olaya müdahale ederek bebeği buldu ve annesine teslim etti. Ayrıca hastane çatısında mahsur kalan hastaların, özel iplerle güvenli alana tahliyesi teknikleriyle başarıyla uygulandı.

HAP Başkanı'nın Değerlendirmesi

Marmaris Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve HAP Başkanı Dr. Mehmet Aziz Tunç tatbikatın önemine dikkat çekti: "Marmaris Devlet Hastanesi’nde, afet ve acil durumlara hazırlık kapasitesini artırmak amacıyla Hastane Afet Planı (HAP) kapsamında kapsamlı bir tatbikat gerçekleştirildi. Tatbikatta deprem sonrası ortaya çıkabilecek yapısal hasarlar, yangın, tehlikeli madde maruziyeti, yaralı yönetimi, tahliye süreçleri ve eş zamanlı gelişebilecek güvenlik olaylarını içeren çok yönlü bir senaryo uygulandı. Hastane birimleri arasında koordinasyon, kriz yönetimi, haberleşme ve müdahale süreçleri detaylı şekilde test edildi. Bu iş birliği sayesinde olaylara zamanında ve doğru müdahale edilmesi amaçlanarak, personelin farkındalığı ile afet planlarının uygulanabilirliği değerlendirildi. Marmaris Devlet Hastanesi olarak; hasta ve çalışan güvenliğini temel alan hizmet anlayışımız doğrultusunda afet ve acil durumlara karşı hazırlıklı, koordineli ve etkin bir sağlık hizmeti sunmak için eğitim ve tatbikat çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz".

Hastane yetkilileri, düzenli eğitim ve tatbikatlarla afetlere hazırlık kapasitesinin güçlendirilmeye devam edileceğini belirtti.

MARMARİS DEVLET HASTANESİ’NDE GERÇEĞİNİ ARATMAYAN TATBİKAT

MARMARİS DEVLET HASTANESİ’NDE GERÇEĞİNİ ARATMAYAN TATBİKAT

MARMARİS DEVLET HASTANESİ’NDE GERÇEĞİNİ ARATMAYAN TATBİKAT

İLGİLİ HABERLER

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tekirdağ’da Huzur Uygulaması: Sürücülere ve Yayalara GBT Kontrolü
2
Kastamonu Cide'de Şarampole Yuvarlanan Otomobil: 1 Ölü, 1 Yaralı
3
Kıbrıs Gazisi Ekrem Karaca Babaeski’de Son Yolculuğuna Uğurlandı
4
Samsun'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 2 Tutuklama
5
Kilis-Hatay Karayolunda Panelvan ile Cip Çarpıştı: 3 Yaralı
6
Bakan Yerlikaya: Kayseri'de 'Dur' İhtarına Uymayan Sürücü Yakalandı — 9 Şehit, 16 Gazi
7
Çakmak Barajı devreye alındı — Edirne’de 520 bin dekara modern sulama

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?