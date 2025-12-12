Marmaris Devlet Hastanesi'nde Gerçeğini Aratmayan Deprem-Yangın Tatbikatı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Marmaris Devlet Hastanesi koordinasyonunda geniş katılımlı bir deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikat, gerçekçi senaryolarla hastane personelinin müdahale kapasitesini test etti.

Tatbikatın Detayları

Hastane Afet ve Acil Planlama (HAP) ekibinin yanı sıra Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü, İlçe jandarma, İlçe emniyet, İtfaiye, AFAD, AKUT, MAGAME ve UMKE ekipleri tatbikatta yer aldı. Senaryoya göre Datça açıklarında meydana gelen deprem sonrasında hastanenin bodrum katında yangın çıktı. Eş zamanlı olarak hastane içinde kısa devre kaynaklı yangın, KBRN düzeyinde kimyasal sızıntı ve kimyasal maddeye maruz kalan vatandaşların acil tedavi süreçleri canlandırıldı.

Aynı anda poliklinik bölümünde ikinci bir yangın senaryosu işlenirken, söndürme çalışmalarına Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti. Arama kurtarma, sağlık ve ilk yardım ekipleri yaralıları tahliye ederek, aciliyet durumlarına göre sarı, yeşil, kırmızı ve siyah alanlara yönlendirip ilk müdahalelerini gerçekleştirdi.

Bebeği Kaçırma Girişimi ve Çatı Tahliyesi

Tatbikatın dikkat çeken bir bölümü de deprem fırsat bilinerek yeni doğan bir bebeğin kaçırılmak istenmesi oldu. Güvenlik birimleri senaryo gereği kısa sürede olaya müdahale ederek bebeği buldu ve annesine teslim etti. Ayrıca hastane çatısında mahsur kalan hastaların, özel iplerle güvenli alana tahliyesi teknikleriyle başarıyla uygulandı.

HAP Başkanı'nın Değerlendirmesi

Marmaris Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve HAP Başkanı Dr. Mehmet Aziz Tunç tatbikatın önemine dikkat çekti: "Marmaris Devlet Hastanesi’nde, afet ve acil durumlara hazırlık kapasitesini artırmak amacıyla Hastane Afet Planı (HAP) kapsamında kapsamlı bir tatbikat gerçekleştirildi. Tatbikatta deprem sonrası ortaya çıkabilecek yapısal hasarlar, yangın, tehlikeli madde maruziyeti, yaralı yönetimi, tahliye süreçleri ve eş zamanlı gelişebilecek güvenlik olaylarını içeren çok yönlü bir senaryo uygulandı. Hastane birimleri arasında koordinasyon, kriz yönetimi, haberleşme ve müdahale süreçleri detaylı şekilde test edildi. Bu iş birliği sayesinde olaylara zamanında ve doğru müdahale edilmesi amaçlanarak, personelin farkındalığı ile afet planlarının uygulanabilirliği değerlendirildi. Marmaris Devlet Hastanesi olarak; hasta ve çalışan güvenliğini temel alan hizmet anlayışımız doğrultusunda afet ve acil durumlara karşı hazırlıklı, koordineli ve etkin bir sağlık hizmeti sunmak için eğitim ve tatbikat çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz".

Hastane yetkilileri, düzenli eğitim ve tatbikatlarla afetlere hazırlık kapasitesinin güçlendirilmeye devam edileceğini belirtti.

