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Marmaris'te 13 Düzensiz Göçmen ve 2 Kaçakçı Yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir koyda, 13 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 19:01
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 19:03
Marmaris'te 13 Düzensiz Göçmen ve 2 Kaçakçı Yakalandı

Marmaris'te Düzensiz Göçmen Operasyonu

Muğla'nın Marmaris ilçesinin Girneyit koyunda gerçekleştirilen operasyonda, 13 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Sahil Güvenlik ve Jandarma İşbirliği

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan alınan bilgilere göre, bölgedeki düzensiz göçmenlerin varlığı üzerine hemen harekete geçildi. Sahil Güvenlik botu ve Bozburun Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, söz konusu koyda düzenledikleri operasyonda 13 göçmeni ve kimlikleri açıklanmayan 2 kaçakçıyı sıkı takiple yakalamayı başardı.

Gözaltı ve İşlemler

Yakalanan düzensiz göçmenler, gerekli işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne transfer edildi. Ekiplerin gerçekleştirdiği bu başarılı operasyon, bölgedeki güvenliği artırmaya yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki bir koyda, 13 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi...

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki bir koyda, 13 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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