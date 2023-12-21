Marmaris'te şiddetli fırtına, çevreyi adeta sarsarak olağanüstü bir duruma soktu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde şiddetli fırtına yaşamı olumsuz etkiledi. Gece saatlerinde başlayan ve sabah erken saatlere kadar devam eden fırtına nedeniyle bazı mahallelerde ağaçlar ve aydınlatma direkleri devrildi.

Marmaris'te şiddetli fırtına, çevreyi adeta sarsarak olağanüstü bir duruma soktu
Yayın Tarihi:

Marmaris’te meteorolojinin uyarılarının ardından gece boyunca etkili olan sağanak ve fırtına, ilçede büyük hasara yol açtı. Fırtınanın gücüyle devrilen ağaçlar ve aydınlatma direkleri, araçlara ve binalara zarar verdi. Şans eseri can kaybı ve yaralanmanın olmadığı olayda, fırtına sonrası temizlik çalışmaları başlatıldı.

FIRTINA SONRASI TEMİZLİK ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Marmaris’te gece saatlerinde başlayan ve sabaha kadar süren şiddetli fırtına, ilçede büyük hasara neden oldu. Fırtınanın gücüyle yola savrulan ağaçlar ve aydınlatma direkleri, ulaşımı aksattı ve maddi zarara yol açtı. Osmaniye Mahallesi’nde fırtınadan en çok etkilenen yerlerden biri oldu. Fırtına sonrası bölgeye sevk edilen ekipler, yolu açmak ve hasar tespiti yapmak için çalışmalarını sürdürdü.

YAĞIŞ VE RÜZGAR DEVAM EDECEK

Marmaris’te meteorolojinin uyarılarının ardından gece boyunca etkili olan sağanak ve fırtına, ilçede büyük hasara yol açtı. Fırtınanın gücüyle devrilen ağaçlar ve aydınlatma direkleri, araçlara ve binalara zarar verdi. Osmaniye Mahallesi’nde fırtınanın şiddeti daha da arttı. Fırtına sona erdikten sonra bölgeye gelen ekipler, yoldaki engelleri kaldırmak ve hasar gören yerleri onarmak için çalışma başlattı.

Öne Çıkanlar
İlaçsız ağrıları dindiren mucize çay! İlk fincanda bile o hastalıkların kökünü kazıyor İlaçsız ağrıları dindiren mucize çay! İlk fincanda bile o hastalıkların kökünü kazıyor
EYT trenini kaçıranlar… 5400 günü unutun! 1800 güne emeklilik sağlanacak EYT trenini kaçıranlar… 5400 günü unutun! 1800 güne emeklilik sağlanacak
Doları olanın etekleri tutuşacak! Ünlü ekonomist endişe veren uyarıyı patlattı Doları olanın etekleri tutuşacak! Ünlü ekonomist endişe veren uyarıyı patlattı
Çok Okunanlar
İstanbulkart'ı olanlar dikkat! Milyonlarca kişiye 31 Aralık uyarısı geldi! İstanbulkart'ı olanlar dikkat! Milyonlarca kişiye 31 Aralık uyarısı geldi! Öğrencilik yıllarında staj yapanlar için sevindiren haber! Öğrencilik yıllarında staj yapanlar için sevindiren haber! Orta Doğu'da gerilim yükseliyor: İsrail, Lübnan ve Suriye üçgeninde ardı ardına patlamalar endişe yaratıyor Orta Doğu'da gerilim yükseliyor: İsrail, Lübnan ve Suriye üçgeninde ardı ardına patlamalar endişe yaratıyor Benzin fiyatlarına zam geldi Benzin fiyatlarına zam geldi İnternetten alışveriş yapanlara kötü haber! Siparişler bir bir iptal olacak İnternetten alışveriş yapanlara kötü haber! Siparişler bir bir iptal olacak Saadet Partisi CHP'ye yeşil ışık yaktı: İttifak teklifine açığız! Saadet Partisi CHP'ye yeşil ışık yaktı: İttifak teklifine açığız!