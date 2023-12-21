Marmaris'te şiddetli fırtına, çevreyi adeta sarsarak olağanüstü bir duruma soktu

Marmaris’te meteorolojinin uyarılarının ardından gece boyunca etkili olan sağanak ve fırtına, ilçede büyük hasara yol açtı. Fırtınanın gücüyle devrilen ağaçlar ve aydınlatma direkleri, araçlara ve binalara zarar verdi. Şans eseri can kaybı ve yaralanmanın olmadığı olayda, fırtına sonrası temizlik çalışmaları başlatıldı.

FIRTINA SONRASI TEMİZLİK ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Marmaris’te gece saatlerinde başlayan ve sabaha kadar süren şiddetli fırtına, ilçede büyük hasara neden oldu. Fırtınanın gücüyle yola savrulan ağaçlar ve aydınlatma direkleri, ulaşımı aksattı ve maddi zarara yol açtı. Osmaniye Mahallesi’nde fırtınadan en çok etkilenen yerlerden biri oldu. Fırtına sonrası bölgeye sevk edilen ekipler, yolu açmak ve hasar tespiti yapmak için çalışmalarını sürdürdü.

YAĞIŞ VE RÜZGAR DEVAM EDECEK

Marmaris’te meteorolojinin uyarılarının ardından gece boyunca etkili olan sağanak ve fırtına, ilçede büyük hasara yol açtı. Fırtınanın gücüyle devrilen ağaçlar ve aydınlatma direkleri, araçlara ve binalara zarar verdi. Osmaniye Mahallesi’nde fırtınanın şiddeti daha da arttı. Fırtına sona erdikten sonra bölgeye gelen ekipler, yoldaki engelleri kaldırmak ve hasar gören yerleri onarmak için çalışma başlattı.