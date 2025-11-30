Marmarisli Mehmet Övet 7 Kez Ölümden Döndü: 'Talihsiz Değil Şanslıyım'

Marmarisli Elektronikçi Mehmet Övet, 7 Kez Ölümden Döndü

Çocukluktan bugüne süren kaza serisi, hayatını değiştirdi

Muğla’nın Marmaris ilçesinde yaşayan 47 yaşındaki Mehmet Övet, çocukluğundan itibaren geçirdiği büyüklü küçüklü onlarca kaza nedeniyle çevresinde "Kedi gibi 9 canlı adam" olarak anılıyor. Kafatasında ve göğüs kafesindeki ezikler ile kasıklarındaki 5 domdom kurşunla yaşamını sürdüren Övet, yaşadıklarını "talihsizlik" değil "şans" olarak değerlendiriyor.

İki kız evlat babası Övet, ölümle ilk kez 7 yaşındayken iki kez burun buruna geldiğini anlatıyor: "7-8 yaşlarındaydım Yat Limanı’nda Rodos’tan gelen gemilerin altına dalardık. 9 metre derinliğinde teknenin paletlerine yapışan midye kabukları vücudumun değişik yerlerini kesti, kalbim durdu. 9 metre derinden vatandaşlar kurtardı, orada bulunan doktor kalbimi yeniden çalıştırdı ben de o şokla oradan hemen kaçtım." Aynı dönemde, ailesinin oturduğu evin 7 metrelik korkuluksuz terasından düşüp yoğun bakımda 4 gün kaldığını da ekliyor.

İlkokul sonrası bir elektrik firmasında çalışmaya başlayan Övet, 1991'de asansörün elektronik aksamını tamir etmeye çalışırken elektrik akımına kapıldı. Hayati fonksiyonları durduğunda doktorlar onu tekrar hayata döndürdü. Övet, bu anıyı "Öldüm sandılar sonra hareket edince hepsi korkup kaçtılar" diye anlatıyor.

İyileşip elektronik sektöründe eğitim alan Övet, çanak anten tamiri sırasında birkaç kez yüksekten düştü; birinde 9 metreden beton zemine, diğerinde çürümüş korkuluğun kırılması sonucu apartmandan aşağı düşüp ağır yaralandı. Kırıklar iyileştikten sonra işine döndü, ancak iki yıl sonra yeniden elektrik akımına kapılma olayı yaşadı ve kısa süren tedaviyle tekrar hayata devam etti.

İş kazaları ve trafik kazaları zinciri bitmedi; 2008'de bir köftecide çıkan kavgada pompalı tüfekle vuruldu. Vücuduna 15 domdom kurşunu isabet eden Övet, duran hayati fonksiyonları tekrar çalıştırılarak 60 gün yoğun bakımda kaldı. Ameliyatlarda vücudundan 10 kurşun çıkarıldı, fakat kasıklarında kalan 5 domdom kurşunla yaşamını sürdürmek zorunda kaldığını belirtiyor.

Hayatının başka bir dönüm noktası ise 2014'te yaşandı. İşten evine dönerken motosikletine, Yeni Datça Yolu Mola Kent mevkiinde 110 kilometre hızla giden lüks yolcu transfer minibüsü arkadan çarptı. Akciğer hasarı, çeşitli kırıklar, beyin ödemi ve bağırsak ameliyatı sonrası hayati fonksiyonları duran Övet, yoğun bakımda 78. gün sonra 7’nci kez hayata döndü. Bu kaza sonrası "yüzde 79 engelli" raporu alarak malulen emekli oldu.

Kazalar ve sağlık sorunları sonucunda dükkanını kapatıp sahilde mısır tezgâhı işletmeye başlayan Övet, motosikletle Marmaris barlar sokağındaki azmağa uçtuğunu ve en son bir motorun çarpmasıyla koluna 8 dikiş atıldığını anlatıyor. Çevresindekilerin "Hala ölmedin mi sen, bu kaçıncı kaza" diye takıldıklarını aktarıyor.

Özetle Mehmet Övet, tüm bu yaşananlara rağmen hayata bağlılığını koruyor: "Yaşadıklarımı talihsizlik değil şans olarak düşünüyorum. Hala hayattayım yaşıyorum demek ki daha nasibimizde yiyecek ekmeğimiz varmış" diyor.

