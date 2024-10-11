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Martinik'te Protesto: Hükümetin Polis Göndermesine Tepki

Martinik'te ekonomik zorluklar ve dikkat çeken polis gönderimi protesto edildi. Havalimanında yapılan eylemler, adanın gündeminde.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 21:07
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 21:07
Martinik'te Protesto: Hükümetin Polis Göndermesine Tepki

Martinik'te Halk Eylemde

Fransız adası Martinik'teki halk, Paris hükümetinin adaya polis göndermesine karşı bir protesto gerçekleştirdi. Fort-de-France Havalimanı'nda meydana gelen eylemde, protestocular, polislerin taşınacağı iddia edilen uçakların iniş yapmasını engellemek amacıyla havalimanındaki piste yöneldi.

Artan Hayat Pahalılığına Tepkiler

Eylülden bu yana adada süren hayat pahalılığına karşı halk tarafından düzenlenen gösterilere, ek olarak Fransa'dan 300 polis gönderileceği duyumunu alan göstericilerin tepkisi sert oldu. Havalimanındaki protestolar sırasında, gözaltına alınan kişilerin sayısı 30'un üzerine çıktı.

Havalimanına Gelen Uçakların Rotası Değiştirildi

Göstericilerin eylemi nedeniyle, Fort-de-France Havalimanı'na iniş yapması beklenen üç uçak, yönlerini Fransa'nın diğer bir karib sömürgesi olan Guadeloupe'a çevirdi.

Yetkililerden Açıklama

Martinik Valiliği, sosyal medyada yayılan 300 polisin gönderileceği bilgisinin asılsız olduğunu belirterek, adada huzurun sağlanmasını talep etti. Ayrıca, 14 Ekim'e kadar gösteri düzenlenmesi yasaklandı ve gece saatlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Fransa'nın Karayipler'deki sömürgesi Martinik, 17. yüzyıldan bu yana Fransız vesayeti altında bulunuyor. Adada gıda fiyatları, ana karaya göre %40 daha yüksek seviyelerde ve halk bu duruma dikkat çekmek amacıyla süpermarket önlerinde protestolarına devam ediyor.

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