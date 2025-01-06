Mavi Vatan-2025 Tatbikatı Başlıyor: 90 Gemi ve 20 Bin Personel Katılacak

Mavi Vatan-2025 Tatbikatı Başlıyor

Türk Deniz Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilecek olan Mavi Vatan-2025 Tatbikatı, yarın 7-16 Ocak tarihleri arasında Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de icra edilecek. Tatbikatta toplam 90 gemi, 50 hava vasıtası ve 20 bin personel görev alacak.

Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki Deniz Harp Merkezi Komutanlığı'nda yapılan basın toplantısına; Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanı Tümamiral Hüseyin Tığlı, Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Mehmet Savaş Eser, Denizaltı Filosu Komutanı Tuğamiral Timur Yılmaz ve diğer üst düzey komutanlar katıldı.

Tatbikatın Amacı ve Kapsamı

Deniz Kurmay Başkanı Tuğamiral Kenan Kaan Türkkan, Mavi Vatan-2025 Tatbikatı'nın, Türk Silahlı Kuvvetlerinin tatbikat programı çerçevesinde icra edilen önemli bir fiili tatbikat olduğunu vurguladı. Tatbikatın temel amaçları arasında, Deniz Kuvvetleri unsurlarının harekata hazırlık seviyelerinin artırılması, karargah personelinin çok tehditli ortamda karar verme yeteneklerinin geliştirilmesi yer alıyor.

Türkkan, tatbikata Kara Kuvvetleri Komutanlığından helikopterler, Hava Kuvvetleri Komutanlığından taarruz uçakları ve Sahil Güvenlik Komutanlığından sahil güvenlik botları gibi önemli unsurların katılacağını bildirdi.

Tatbikat Takvimi

Fiili safhanın 6 Ocak'ta gemilerin üs limanlarından intikalleriyle başlanacağını belirten Türkkan, 7-8 Ocak tarihlerinde harekata hazırlık faaliyetlerinin yapılacağını açıkladı. Ayrıca, 9 Ocak'ta Aksaz Marmaris'te seçkin gözlemci günü düzenlenecek. Tatbikatın devam eden günlerinde ise liman ziyaretleri ve fiili silah eğitimleri gerçekleştirilecek.

Medya ve İletişim Faaliyetleri

Takvim dahilinde aktif basın politikası uygulanacağını belirten Türkkan, tatbikat süresince yapılan basın faaliyetlerinin iki farklı şekilde icra edileceğini ifade etti. Gerçek basın faaliyetlerinin Deniz Kuvvetleri Genel Sekreterliğince, tatbikat medya benzetimi faaliyetlerinin ise Tatbikat Kontrol Merkezince yapılacağı açıklandı.

Türk Deniz Kuvvetleri'nin Gücü

Türkkan, Türk Deniz Kuvvetleri’nin kararlılığına ve gücüne vurgu yaparak, "Tüm unsurlarıyla Türk milleti için her an hazırız" dedi. Son olarak, tüm şehitleri ve gazileri rahmet ve minnetle andıklarını belirterek, hayatta olan gazilerimize sağlık diledi.