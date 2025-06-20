MAZLUMDER, Türkiye'nin Göç Politikasını Ele Alan Raporunu Tanıttı

İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER), 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü kapsamında Türkiye'deki sığınmacıların, genel göç politikası ve mevcut durumu üzerine hazırladığı kapsamlı raporu tanıttı.

İstanbul'un Fatih ilçesindeki dernek binasında düzenlenen etkinlikte raporu tanıtan Sığınmacı Hakları Platformu Sözcüsü Yıldız Önen, Türkiye'nin göç politikalarının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Önen, göç ve mültecilik konularında rakamların ötesinde, uzun yıllardır çeşitli krizler nedeniyle yerlerinden edilen insanların hayatlarına dair bir anlayış geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Önen, sözlerini şöyle sürdürdü: "20 Haziran Dünya Mülteciler Günü vesilesiyle göç ve mültecilerin genel tablosunu ortaya koymak, alanda yaşanan sorunları tespit etmek ve toplumu ve karar vericileri bilgilendirmek amacıyla hazırladığımız raporu sunuyoruz. Sivil toplum örgütleri, akademisyenler ve hukukçuların katkılarıyla oluşturulan bu çalışma, Türkiye’deki göçmen ve sığınmacıların karşılaştığı sorunları detaylı bir şekilde gözler önüne seriyor."

Raporun, göç politikalarının insan hakları ve hukukun üstünlüğü ilkeleri çerçevesinde yeniden yapılandırılması gerektiğini ortaya koyduğunu belirten Önen, şu açıklamalarda bulundu: "Rapordaki somut örnekler, sığınmacıların karşılaştığı bürokratik engeller, adaletsiz sınır dışı işlemleri, ailelerin parçalanması ve eğitim hakkının ihlali gibi çok sayıda yapısal sorunu belgelemektedir. Bu sorunlar için çözüm önerileri de raporda yer almaktadır."

Önen, göç yönetiminde sivil toplum kuruluşları, akademisyenler, avukatlar ve doğrudan sığınmacıların katılımını içeren bütüncül bir yönetim modeli oluşturulması gerektiğini vurgulayarak, bu amaca yönelik olarak Göç Danışma Kurulu gibi yapıların etkinleştirilmesi ve şeffaflığın sağlanması gerektiğinin altını çizdi.

Etkinlikte, MAZLUMDER Genel Başkan Yardımcısı Ali Öner, Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bekir Berat Özipek, avukatlar Gülden Sönmez ve Abdulhalim Yılmaz da yer aldı.

İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER), 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü kapsamında Türkiye'deki sığınmacılar, genel göç politikası ve güncel durum konusunda atılması gereken adımları inceledikleri raporu tanıttı.