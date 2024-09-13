MEB, 2024 LGS İçin Soruları Yeniden Değerlendiriyor

2024 LGS Kapsamında Önemli Açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) içerisindeki merkezi sınavda bir sorunun iptaline ilişkin önemli bilgiler paylaştı.

İptal Kararının Sebepleri

Açıklamaya göre, iptal edilen sorunun ardından, kalan sorular üzerinden yeniden bir değerlendirme yapıldı. MEB, öğrencilerin haklarının korunması ve mağduriyet yaşamamaları amacıyla adımlar attığını duyurdu.

İtiraz Süreci ve Gelişmeler

Sınav sorularına itirazların 2-7 Haziran tarihleri arasında yapılacağı bilgisi verilirken, yargı sürecinin 11 Eylül tarihinde sonlanacağı açıklandı. İtirazlara ilişkin bilirkişi raporları doğrultusunda bazı soruların iptaline karar verildiği belirtildi.

Yeni Kayıt Hakkı

Sınavda üst tercihlerine yerleşmeye hak kazanan öğrencilere yeni kayıt hakkı tanındı. MEB, bu öğrencilerin e-Okul üzerinden süreçleri takip edebileceklerini ve kayıt işlemlerinin 14-20 Eylül tarihleri arasında yapılacağını duyurdu.

Öğrenci Haklarının Korunması

Açıklamada, öğrencilerin mevcut okullarında kalma hakkına sahip oldukları ve ilgili süreçlerin SMS ile bildirileceği aktarılırken, ek kontenjanlar ile nakil hakkı için de önlemler alındığı vurgulandı.

Sonuç olarak, 2024 LGS sürecinde yaşanan bu gelişmeler, öğrencilerin eğitim haklarının korunması yönündeki önemli adımlardır.