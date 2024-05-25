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Meclis Başkanı Kurtulmuş’tan anayasa mesajı: “Hiçbir parti kapıyı kapatmadı”

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa tartışmaları ile ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, “Partilerin bir araya gelme olasılığı var. Süreçle ilgili kimse kapıyı kapatmadı” ifadelerini kullandı.

Yayın Tarihi: 25.05.2024 15:22
Güncelleme Tarihi: 25.05.2024 15:22
Meclis Başkanı Kurtulmuş’tan anayasa mesajı: “Hiçbir parti kapıyı kapatmadı”

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa tartışmaları ile ilgili konuştu. Başkan Kurtulmuş, yeni anayasa konusu ile ilgili olarak, “ ‘Ben buna karşıyım, çalışmaları engelleyeceğim’ diyenler, kendi köşelerinde bağırmaya devam etsin. Esas olan milletin iradesidir. Herkes milletin iradesine saygı durmak zorunda”

Yeni anayasanın oldukça önemli olduğunu ifade eden Kurtulmuş, “Yeni anayasa yapmak, sivil ve demokratik açıdan zorunludur. Meclis’in yeni anayasa yapması iki açıdan önemli. Birincisi, bu tartışmaların Cumhuriyetimizin ikinci asrının başına denk gelmesi. İkincisi ise yüzde 95'lik bir oranla en yüksek temsil kabiliyetine sahip olmasıdır” şeklinde konuştu.

“Bazı çekinceler dile getirildi”

Süreçle ilgili olarak ise Kurtulmuş, “Bunlar daha ilk temaslar. İçerik konusunda bir tartışamaya girmeden herkesi ziyaret ettik. Önce yöntemi belirlemek gerek. Tartışmalar daha sonra başlayacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde grubu olan siyasi partiler bunu belirleyecektir. Partilerin bir araya gelme durumu söz konusu, çünkü ilk ziyaretlerde hiçbir parti bu konuya kapısını kapatmadı” ifadelerini kullandı.

Bu süreçte bazı partilerin bir takım çekincelerini dile getirdiğini ifade eden Kurtulmuş, “Bu çekinceler anlaşılabilir. Demokratik ve anlaşılır tepkilerdir. Sonuç olarak hiçbir parti sürece kapıyı kapatmadı ve bu oldukça memnun edici. Meclisimiz her fikri kabul eder fakat 'Bu Meclis anayasayı değiştirme hakkına sahip değil' görüşünü kesinlikle kabul edemeyiz” dedi.

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