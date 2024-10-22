Meclis, Bebek Ölümlerini Araştırmak İçin Komisyon Kurdu

TBMM’den Bebek Ölümleri Üzerine Araştırma Komisyonu

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, bazı özel sağlık kuruluşlarında meydana gelen bebek ölümlerinin detaylı bir şekilde incelenmesi amacıyla bir araştırma komisyonu kuruldu. Mecliste, siyasi parti gruplarının ortak önerisi ile bu yeni komisyon oluşturulmasına karar verildi.

Parti Temsilcilerinden Sert Eleştiriler

Meclis görüşmelerinde söz alan Selçuk Özdağ, toplumun endişe içinde olduğunu belirtti ve iktidar politikalarını eleştirdi. Özdağ, vatandaşların güven duygusunun zedelendiğine dikkat çekerek, Türkiye’nin sistematik bir kötü yönetimle karşı karşıya olduğunu savundu. Ayrıca söz konusu özel sağlık kurumlarında yaşanan olaylar üzerine SGK ödemelerinin devam ettiğini vurguladı.

Turhan Çömez ise Türkiye'nin korunabilirlik anlamında bir kaos yaşadığını ifade ederek, kadınlar ve çocuklar gibi hassas grupların güvende olmadığını dile getirdi. Çömez, verdiği soru önergelerinin yanıtsız kalmasından yakınarak yetkilileri sorumluluk almaya çağırdı.

Hayati Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Fevzi Zırhlıoğlu, bebek ölümlerinin faillerini sert bir dille "katil sürüsü" olarak nitelendirerek, devletin bu tür olayların önüne geçmesi gerektiğini savundu. Ayrıca sağlıkta dönüşüm programı yüzünden yaşanan sorunları ele alan Heval Bozdağ, özelleştirmenin sonucu olarak sağlığın dönüşümüne dikkat çekti.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Türkiye'de yaşanan bebek ölümlerinin birçok sorunun bir araya gelmesiyle ortaya çıktığını ifade etti. Emir, bu olayların üzerinin kapatılmaması gerektiğini belirterek, sorumluların gerekli şekilde hesap vermesi gerektiğini savundu.

Türk Adaleti ve Sağlık Sisteminin Geleceği

Ümmügülşen Öztürk, sağlık mesleğinin sadece bir iş değil, aynı zamanda bir sorumluluk olduğunu vurgulayarak, bu acımasız yapıya karşı duyduğu öfkeyi ifade etti. Öztürk, sağlık sisteminin korunması gerektiğini ve adaletin sağlanması için herkesin gerekli sorumluluğu alması gerektiğini belirtti.

Son olarak, Meclis araştırma komisyonunun 22 üyeden oluşacağı ve 3 ay boyunca görev yapacağı belirtildi. Komisyon gerektiğinde Ankara dışında da çalışmalar yapabilecek.